https://ria.ru/20250715/lavrov-2029205427.html

Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС

Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС в Китае. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:10:00+03:00

2025-07-15T12:10:00+03:00

2025-07-15T12:46:00+03:00

иран

китай

москва

сергей лавров

аббас аракчи

си цзиньпин

шос

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС в Китае.На переговорах с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи он подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях.Также Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер призвал Москву и Пекин:Глава МИД Пакистана Исхак Дар на встрече с Лавровым выразил надежду, что министр и президент Владимир Путин в будущем посетят страну. По его словам, отношения с Россией развиваются воодушевляющими темпами.Также коллеги обсудили вопросы региональной и международной безопасности.Лавров обсудил на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке.Стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели на всех уровнях.Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html

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Лавров и глава МИД Ирана Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-15T12:10 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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