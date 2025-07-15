Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров перед началом встречи с главами МИД ШОС
Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом встречи с главами МИД ШОС
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС в Китае.
На переговорах с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи он подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях.
Также Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер призвал Москву и Пекин:
- продолжать реализовывать договоренности;
- защищать безопасность и интересы развития двух стран;
- укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС.
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Глава МИД Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Глава МИД Пакистана Исхак Дар на встрече с Лавровым выразил надежду, что министр и президент Владимир Путин в будущем посетят страну. По его словам, отношения с Россией развиваются воодушевляющими темпами.
Также коллеги обсудили вопросы региональной и международной безопасности.
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС
Лавров обсудил на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели на всех уровнях.
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД
Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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13 июля, 20:26