https://ria.ru/20250715/lavrov-2029201243.html

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:55:00+03:00

2025-07-15T11:55:00+03:00

2025-07-15T12:11:00+03:00

россия

пакистан

китай

сергей лавров

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029205612_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_047e3dcf974b488e5b7482082c7a5a50.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и международной безопасности, сообщили в МИД России. "Стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Лавров находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.

https://ria.ru/20250603/pomoschnik-2020712328.html

россия

пакистан

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, пакистан, китай, сергей лавров, шос, в мире