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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности - РИА Новости, 15.07.2025
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11:55 15.07.2025 (обновлено: 12:11 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029201243.html
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и... РИА Новости, 15.07.2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и международной безопасности, сообщили в МИД России. "Стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Лавров находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.
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Россия, Пакистан, Китай, Сергей Лавров, ШОС, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана региональную и международную безопасность

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС. 15 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС. 15 июля 2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и международной безопасности, сообщили в МИД России.
"Стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Лавров находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.
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