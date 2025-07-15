https://ria.ru/20250715/lavrov-2029201243.html
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:55:00+03:00
2025-07-15T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и международной безопасности, сообщили в МИД России. "Стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Лавров находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.
https://ria.ru/20250603/pomoschnik-2020712328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, китай, сергей лавров, шос, в мире
Россия, Пакистан, Китай, Сергей Лавров, ШОС, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана региональную и международную безопасность