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Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией - РИА Новости, 15.07.2025
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11:12 15.07.2025 (обновлено: 11:23 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029190138.html
Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией
Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:12:00+03:00
2025-07-15T11:23:00+03:00
в мире
иран
россия
сергей лавров
аббас аракчи
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ."Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250713/iran-2028863277.html
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в мире, иран, россия, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией

Лавров назвал важным решением кризиса вокруг ИЯП дипломатическими средствами

© Фото : Мария Захарова/TelegarmСергей Лавров и Аббас Аракчи
Сергей Лавров и Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegarm
Сергей Лавров и Аббас Аракчи
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ.
"Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
WP: Белый дом считает, что Иран открыт для соглашения по ядерной программе
13 июля, 13:43
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровАббас Аракчи
 
 
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