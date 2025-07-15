https://ria.ru/20250715/lavrov-2029190138.html

Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией

Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:12:00+03:00

2025-07-15T11:12:00+03:00

2025-07-15T11:23:00+03:00

в мире

иран

россия

сергей лавров

аббас аракчи

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ."Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250713/iran-2028863277.html

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в мире, иран, россия, сергей лавров, аббас аракчи