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В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана - РИА Новости, 15.07.2025
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10:24 15.07.2025 (обновлено: 10:28 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029176985.html
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана - РИА Новости, 15.07.2025
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:24:00+03:00
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китай
сергей лавров
в мире
иран
аббас аракчи
россия
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости."У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.
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китай, сергей лавров, в мире, иран, аббас аракчи, россия
Китай, Сергей Лавров, В мире, Иран, Аббас Аракчи, Россия
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана

В Китае начались переговоры Лаврова и главы МИД Ирана Аракчи

© Фото : Мария Захарова/TelegarmМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegarm
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.
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КитайСергей ЛавровВ миреИранАббас АракчиРоссия
 
 
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