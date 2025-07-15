https://ria.ru/20250715/lavrov-2029176985.html

В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана

В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана - РИА Новости, 15.07.2025

В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:24:00+03:00

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китай

сергей лавров

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аббас аракчи

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости."У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.

https://ria.ru/20250624/peskov-2025057241.html

китай

иран

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китай, сергей лавров, в мире, иран, аббас аракчи, россия