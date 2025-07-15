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В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана - РИА Новости, 15.07.2025
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:24:00+03:00
2025-07-15T10:24:00+03:00
2025-07-15T10:28:00+03:00
китай
сергей лавров
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иран
аббас аракчи
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости."У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.
https://ria.ru/20250624/peskov-2025057241.html
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китай, сергей лавров, в мире, иран, аббас аракчи, россия
Китай, Сергей Лавров, В мире, Иран, Аббас Аракчи, Россия
В Китае начались переговоры Лаврова с главой МИД Ирана
В Китае начались переговоры Лаврова и главы МИД Ирана Аракчи