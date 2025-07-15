Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС
Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС в Китае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС
13 июля, 20:26
В МИД РФ сообщали, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине. Ожидается, что министры обсудят проекты документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров. Кроме того, главы МИД примут Тяньцзиньскую декларацию, в которой представят свои оценки ситуации в мире и тенденций ее развития.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания Совета глав государств-членов ШОС, включая проекты итоговых документов", - заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН.
Не исключено, что министры обсудят и намерение Армении стать полноправным членом ШОС. Как заявил на прошлой неделе МИД Армении, "разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС". Армения стала партнером по диалогу организации в 2015 году.
Ожидается, что "на полях" мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В МИД Ирана РИА Новости заявили, что рассчитывают на встречу главы МИД Аббаса Аракчи с Лавровым. Встречей министров иностранных дел ШОС завершается азиатское турне Лаврова.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.
Лавров прибыл с визитом в Китай
13 июля, 07:58