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Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС - РИА Новости, 15.07.2025
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06:30 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148254.html
Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС
Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:30:00+03:00
2025-07-15T06:30:00+03:00
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аббас аракчи
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. В Китай Лавров прибыл из КНДР. Ранее он посетил с визитом Малайзию. В МИД РФ сообщали, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине. Ожидается, что министры обсудят проекты документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров. Кроме того, главы МИД примут Тяньцзиньскую декларацию, в которой представят свои оценки ситуации в мире и тенденций ее развития. "Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания Совета глав государств-членов ШОС, включая проекты итоговых документов", - заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН. Не исключено, что министры обсудят и намерение Армении стать полноправным членом ШОС. Как заявил на прошлой неделе МИД Армении, "разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС". Армения стала партнером по диалогу организации в 2015 году. Ожидается, что "на полях" мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В МИД Ирана РИА Новости заявили, что рассчитывают на встречу главы МИД Аббаса Аракчи с Лавровым. Встречей министров иностранных дел ШОС завершается азиатское турне Лаврова. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.
https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html
https://ria.ru/20250713/peregovory-2028884739.html
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в мире, россия, армения, китай, сергей лавров, мария захарова, аббас аракчи, шос, оон
В мире, Россия, Армения, Китай, Сергей Лавров, Мария Захарова, Аббас Аракчи, ШОС, ООН
Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС

Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД государств-членов ШОС в Китае

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
В Китай Лавров прибыл из КНДР. Ранее он посетил с визитом Малайзию.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС
13 июля, 20:26
В МИД РФ сообщали, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине. Ожидается, что министры обсудят проекты документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров. Кроме того, главы МИД примут Тяньцзиньскую декларацию, в которой представят свои оценки ситуации в мире и тенденций ее развития.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания Совета глав государств-членов ШОС, включая проекты итоговых документов", - заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио
13 июля, 17:31
Не исключено, что министры обсудят и намерение Армении стать полноправным членом ШОС. Как заявил на прошлой неделе МИД Армении, "разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС". Армения стала партнером по диалогу организации в 2015 году.
Ожидается, что "на полях" мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В МИД Ирана РИА Новости заявили, что рассчитывают на встречу главы МИД Аббаса Аракчи с Лавровым. Встречей министров иностранных дел ШОС завершается азиатское турне Лаврова.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Лавров прибыл с визитом в Китай
13 июля, 07:58
 
В миреРоссияАрменияКитайСергей ЛавровМария ЗахароваАббас АракчиШОСООН
 
 
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