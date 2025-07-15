https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148254.html

Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС

Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:30:00+03:00

2025-07-15T06:30:00+03:00

2025-07-15T06:30:00+03:00

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. В Китай Лавров прибыл из КНДР. Ранее он посетил с визитом Малайзию. В МИД РФ сообщали, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине. Ожидается, что министры обсудят проекты документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров. Кроме того, главы МИД примут Тяньцзиньскую декларацию, в которой представят свои оценки ситуации в мире и тенденций ее развития. "Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания Совета глав государств-членов ШОС, включая проекты итоговых документов", - заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН. Не исключено, что министры обсудят и намерение Армении стать полноправным членом ШОС. Как заявил на прошлой неделе МИД Армении, "разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС". Армения стала партнером по диалогу организации в 2015 году. Ожидается, что "на полях" мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В МИД Ирана РИА Новости заявили, что рассчитывают на встречу главы МИД Аббаса Аракчи с Лавровым. Встречей министров иностранных дел ШОС завершается азиатское турне Лаврова. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.

https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html

https://ria.ru/20250713/peregovory-2028884739.html

https://ria.ru/20250713/lavrov-2028836621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, армения, китай, сергей лавров, мария захарова, аббас аракчи, шос, оон