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Бизнес-лагерь для экспортеров пройдет в Челябинской области

Бизнес-лагерь для экспортеров пройдет в Челябинской области - РИА Новости, 15.07.2025

Бизнес-лагерь для экспортеров пройдет в Челябинской области

Открылась регистрация участников на ежегодную конференцию для экспортеров Pro Export Camp'25, которая пройдет в формате однодневного бизнес-лагеря 15 августа на РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Открылась регистрация участников на ежегодную конференцию для экспортеров Pro Export Camp'25, которая пройдет в формате однодневного бизнес-лагеря 15 августа на берегу Тургояка в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Участие в мероприятии бесплатное, организатором выступает - АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области". "Многие бизнесмены ждут этого события целый год. На Pro Export Camp'25 они общаются с единомышленниками, обмениваются опытом, заводят полезные знакомства, узнают о тенденциях развития экспорта и о мерах поддержки. Сюда приезжают топ-эксперты и делятся своими знаниями. Здесь особая вдохновляющая атмосфера", — отметил директор АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" Валерий Денисенко, его слова приводит пресс-служба. Участников ждет бизнес-игра: команды разработают и защитят проекты по выводу продукции на экспорт. Разбор работ проведет управляющий партнер группы инвестиционных фондов R2 Capital Константин Тряпицын. Бизнес-лагерь проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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