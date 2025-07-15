https://ria.ru/20250715/kvasha-2029071239.html

Конец близок: пугающее предсказание пророка-математика

Конец близок: пугающее предсказание пророка-математика - РИА Новости, 15.07.2025

Конец близок: пугающее предсказание пророка-математика

Григорий Кваша — астролог и исследователь исторических циклов, применяющий в прогнозах одновременно астрологические расчёты и анализ повторяющихся событий... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:00:00+03:00

2025-07-15T19:00:00+03:00

2025-07-15T19:00:00+03:00

киев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Григорий Кваша — астролог и исследователь исторических циклов, применяющий в прогнозах одновременно астрологические расчёты и анализ повторяющихся событий прошлого. Одним из его последних заявлений стало ожидание завершения Специальной военной операции в 2025 году, что вызвало заметный интерес у специалистов и широкой аудитории."Можно увидеть, что произойдет"Свои выводы Кваша строит на идее о том, что изучение хронологии исторических процессов позволяет выявлять устойчивые закономерности. По словам астролога, "если внимательно изучить прошлое, можно увидеть явные закономерности, которые подскажут, что произойдёт".Он напоминает, что в 2021 году предсказал начало СВО в 2022-м и считает, что теперь ресурсы сторон станут ключевым фактором, завершившим конфликт в пользу России.Комбинация астрологических выкладок, математического подхода и анализа исторических данных делает метод Кваши заметным, но вызывает и скепсис. Ряд экспертов отмечает, что подобные модели остаются спорными и требуют осторожной проверки. Тем не менее, Георгий Кваша дал прогноз до конца 2025 года."С 2013-го по 2025 год, хочешь не хочешь, терпишь не терпишь, все равно придется воевать, - цитирует исследователя НТВ. - Но понятно совершенно, что вот эти события в Киеве 2013 года — это была ярчайшая провокация в наш адрес, ярчайшая, просто очень злая провокация".По мнению астролога, возможное окончание СВО в 2025 году станет поворотной точкой для мировой политики и может привести к пересмотру существующих геополитических конструкций. Пока же его прогноз остаётся предметом обсуждения и дискуссий.Ничего мистического, просто математический расчетЕщё в 1989 году Григорий Кваша прославился тем, что соединяет хронологический анализ мировых событий и строгие вычисления. Ещё в 1989 году он рассчитывал, что в начале двухтысячных во главе России появится человек, "очень похожий на Владимира Путина", а в 2007-м якобы подготовил доклад для Минобороны, где назвал даты нынешнего столкновения России и Запада — 2021-2025 годы. Сам он подчёркивает: ничего мистического, он лишь "вычисляет фазы развития мира".По его расчётам, Россия с 1881 года живёт в четвёртом имперском цикле продолжительностью 144 года. Каждый цикл распадается на четыре одинаковых отрезка по 36 лет, а последние двенадцать лет каждого из них, говорит учёный, становятся "временем воевать".Первая такая эпоха пришлась на 1905-1918 годы: Русско-японская кампания, затем Первая мировая, из которой Россия "просто ушла, чтобы заняться собой". Вторая началась в 1941-м и, по мнению Кваши, завершилась не 9 мая 1945-го, а в 1953-м, когда стихла Корейская война и СССР вновь сосредоточился на внутренних делах.Через 24 года, в 1977-м, вспыхнул Афган, а цикл окончился в 1989-м выводом советских войск. Складывая интервалы, исследователь определил нынешний период — 2013-2025 годы — как противостояние уже не с отдельной страной, а с НАТО.Что за "имперские циклы"?Каждое двенадцатилетие он дробит на три четырёхлетия и год переходной "ночи", уподобляя их суткам. "Утро" 2021-го, по его словам, стало временем постановки задач; "днём" 2022-го началась настоящая битва; "вечером" 2023-го проявились её итоги, в том числе "провал контрнаступления Украины". 2024-й соответствует ночи: прогнозы туманны, хотя символически год "добрый". Кваша допускает перемирие, поскольку, как он считает, у Киева иссякают ресурсы, и даже не исключает разворота ВСУ на Киев на фоне конфликта Владимира Зеленского с главкомом Валерием Залужным. Тем не менее, он упорно называет концом всей фазы 2025 год.Дальше, уверен Кваша, начнётся пятый имперский цикл: "Русский мир" предложит планете новые правила. Он считает, что доллар утратит статус универсальной меры, а место денег займут киловатт-часы. Футуролог Артур Кларк называл их идеальным эквивалентом стоимости, потому что энергию невозможно копить бесконечно. Ещё важнее, утверждает исследователь, то, что с 2025 года войны перестанут быть возможны:"Начнётся абсолютное сворачивание вооружённых конфликтов раз и навсегда, и произойдёт это под руководством России", - цитирует его "Комсомольская правда".Механизм будущего порядка он описывает метафорой: в классе шалят восемь хулиганов, и вдруг появляется "добрый самбист", который выводит их в коридор и учит уму-разуму. Россия, напоминает Кваша, когда-то "успокоила" шведский и германский милитаризм, а прежде Британия усмирила Испанию и Францию.Теперь, по его мнению, пришло время "воспитать" Соединённые Штаты, а заодно разобраться с Китаем, который "считает, что всех перехитрил". Он добавляет, что планета не выдержит прежних объёмов производства, поэтому лозунг "больше товаров" сменит требование "меньше и перерабатываемых"."Мы возьмём у американцев своё"Григорий Кваша говорит, что война с Украиной для него началась вовсе не в 2022-м и даже не в 2014 году: он относит её начало к 1993-му. Учёный уверен, что собственными глазами наблюдал, как Киев шаг за шагом конструировал образ "анти-России", сообщает НТВ.По словам учёного, на встречах и неформальных обсуждениях, украинские коллеги откровенно признавались: "Вы, русские, глупые, вы ничего не понимаете, а мы хитрые, мы всех обманем. Мы американцам скажем, что мы против русских, и возьмём у американцев своё".Кваша пытался спорить и напоминал, что за спиной у России тысячелетняя история. Его оппоненты, только отмахивались: "Да врёшь ты всё, какие у вас тысяча лет, да вы никто". Когда же он приводил примеры князей Владимира и Ярослава, слышал только обвинения в присвоении общей истории.К середине 2000-х исследователь окончательно пришёл к выводу, что столкновение неизбежно. В 2007 году он сформулировал так называемую "теорию войн" и вписал в неё конкретную дату — 2022 год. В конце 2021-го он открыто назвал эту цифру на ежегодном "параде прогнозов", однако услышал в ответ лишь иронию: критики уверяли, что России воевать не с кем и не за что.Кваша утверждает, что компромисс для Москвы невозможен: наступил принципиальный момент, когда "отдать" уже ничего нельзя. Столкновение, на его взгляд, идёт не столько с Украиной, сколько с США и НАТО, а инициатива принадлежала оппонентам, которые "долго провоцировали и наконец спровоцировали" Россию.Когда скептики указывают на спекулятивность подобных моделей, но Кваша неизменно отвечает: "Если внимательно изучить прошлое, можно увидеть закономерности, которые подскажут, что произойдёт". Останутся ли его расчёты теорией или подтвердятся на практике, покажет этот м год. А пока же его цифры остаются поводом для споров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев