https://ria.ru/20250715/kuzbass-2029182276.html

Жителю Кузбасса, сбившему женщину с ребенком, грозит до 15 лет тюрьмы

Жителю Кузбасса, сбившему женщину с ребенком, грозит до 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 15.07.2025

Жителю Кузбасса, сбившему женщину с ребенком, грозит до 15 лет тюрьмы

Жителю Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, насмерть сбившего женщину с 6-месячным ребенком, находившемся в коляске, грозит до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:45:00+03:00

2025-07-15T10:45:00+03:00

2025-07-15T12:14:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Жителю Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, насмерть сбившего женщину с 6-месячным ребенком, находившемся в коляске, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.В апреле пресс-служба ГУМВД РФ по Кузбассу сообщала, что водитель иномарки, предположительно, нетрезвый, задавил женщину с шестимесячным ребенком, которая катила коляску с младенцем по обочине дороги. После ДТП иномарка съехала с проезжей части, врезалась в частный дом и опрокинулась.Как сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения)."Обвиняемый сотрудничал со следствием, полностью признал вину в содеянном. По ходатайству следователя на период предварительного расследования судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 6 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет", – сообщили в ведомстве.Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, уголовное дело будет рассматривать Ленинск-Кузнецкий городской суд.

https://ria.ru/20250714/devushka-2029004424.html

россия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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происшествия, россия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий