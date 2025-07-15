https://ria.ru/20250715/kursk-2029299116.html
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж - РИА Новости, 15.07.2025
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:54:00+03:00
2025-07-15T17:54:00+03:00
2025-07-15T17:54:00+03:00
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028072906_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_477590fa95874af9d30d641a31634785.jpg
КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. "Подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно четырех курян, погибших при недавней атаке на городской пляж… Каждый из них погиб, оказывая помощь другим. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Награжденные – пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артём Ларин, Алексей Каменев. "Каждый из них — пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа — броситься помогать другому, позабыв о себе. Каждый из них — пример для нас, живущих. Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", - написал Хинштейн. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029147865.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028072906_67:0:967:675_1920x0_80_0_0_a89a12de0106fdc73aa9ee94dff66395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, курская область, александр хинштейн
Курск, Курская область, Александр Хинштейн
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж
Троих погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградили посмертно