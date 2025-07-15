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В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж - РИА Новости, 15.07.2025
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17:54 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kursk-2029299116.html
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж - РИА Новости, 15.07.2025
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:54:00+03:00
2025-07-15T17:54:00+03:00
курск
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. "Подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно четырех курян, погибших при недавней атаке на городской пляж… Каждый из них погиб, оказывая помощь другим. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Награжденные – пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артём Ларин, Алексей Каменев. "Каждый из них — пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа — броситься помогать другому, позабыв о себе. Каждый из них — пример для нас, живущих. Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", - написал Хинштейн. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029147865.html
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курск, курская область, александр хинштейн
Курск, Курская область, Александр Хинштейн
В Курске посмертно наградили троих погибших при атаке ВСУ на пляж

Троих погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградили посмертно

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
Последствия удара ВСУ по пляжу Городской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске.
"Подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно четырех курян, погибших при недавней атаке на городской пляж… Каждый из них погиб, оказывая помощь другим. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Награжденные – пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артём Ларин, Алексей Каменев.
"Каждый из них — пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа — броситься помогать другому, позабыв о себе. Каждый из них — пример для нас, живущих. Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", - написал Хинштейн.
ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву.
Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.
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