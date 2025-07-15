https://ria.ru/20250715/kurily-2029133341.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.07.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано утром во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T01:38:00+03:00
2025-07-15T01:38:00+03:00
2025-07-15T01:38:00+03:00
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано утром во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане утром 15 июля. Эпицентр находился в 91 километре южнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 124 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250714/zemletryasenie--2028965955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0