https://ria.ru/20250715/kurily-2029133341.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 15.07.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано утром во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:38:00+03:00

2025-07-15T01:38:00+03:00

2025-07-15T01:38:00+03:00

тихий океан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано утром во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане утром 15 июля. Эпицентр находился в 91 километре южнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 124 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250714/zemletryasenie--2028965955.html

тихий океан

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан