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В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников - РИА Новости, 15.07.2025
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11:44 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kurer-2029199552.html
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников
Полиция Подмосковья задержала курьера телефонных мошенников, которые убедили студентку передать 5 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:44:00+03:00
2025-07-15T11:44:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
татьяна петрова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала курьера телефонных мошенников, которые убедили студентку передать 5 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По информации полиции, 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается, и сообщила, что зачетки переходят в электронный формат, а для подтверждения операции нужно продиктовать код из смс. После выполнения просьбы девушке начали звонить мошенники уже под видом правоохранителей и работников Росфинмониторинга. Чтобы избежать уголовной ответственности и сберечь накопления, девушка согласилась на требования, взяла из сейфа отца 5 миллионов рублей и передала их приехавшему курьеру для зачисления на так называемый "безопасный счёт", говорится в сообщении. Полиция установила личность курьера мошенников и задержала его в одном из столичных хостелов. У него изъяли телефон, в котором была пошаговая инструкция мошеннических схем, отметили в МВД. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки по подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого 36-летнего жителя города Видное", - говорится в сообщении. Задержанный рассказал, что работу курьером нашел в интернете, ему по телефону озвучивали адреса, по которым он должен был забирать деньги и передавать неизвестным, оставляя себе процент от суммы, добавила Петрова. Курьер находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (159 УК РФ). Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает остальных соучастников преступления, заключила представитель МВД РФ.
https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html
https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html
россия
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), татьяна петрова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области), Татьяна Петрова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников

В Подмосковье задержали курьера обманувших студентку телефонных мошенников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала курьера телефонных мошенников, которые убедили студентку передать 5 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По информации полиции, 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается, и сообщила, что зачетки переходят в электронный формат, а для подтверждения операции нужно продиктовать код из смс. После выполнения просьбы девушке начали звонить мошенники уже под видом правоохранителей и работников Росфинмониторинга.
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Чтобы избежать уголовной ответственности и сберечь накопления, девушка согласилась на требования, взяла из сейфа отца 5 миллионов рублей и передала их приехавшему курьеру для зачисления на так называемый "безопасный счёт", говорится в сообщении.
Полиция установила личность курьера мошенников и задержала его в одном из столичных хостелов. У него изъяли телефон, в котором была пошаговая инструкция мошеннических схем, отметили в МВД.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки по подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого 36-летнего жителя города Видное", - говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что работу курьером нашел в интернете, ему по телефону озвучивали адреса, по которым он должен был забирать деньги и передавать неизвестным, оставляя себе процент от суммы, добавила Петрова.
Курьер находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (159 УК РФ). Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает остальных соучастников преступления, заключила представитель МВД РФ.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Химки (городской округ в Московской области)Татьяна ПетроваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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