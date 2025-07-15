https://ria.ru/20250715/kurer-2029199552.html

В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников

В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников - РИА Новости, 15.07.2025

В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников

Полиция Подмосковья задержала курьера телефонных мошенников, которые убедили студентку передать 5 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:44:00+03:00

2025-07-15T11:44:00+03:00

2025-07-15T11:44:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

татьяна петрова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала курьера телефонных мошенников, которые убедили студентку передать 5 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По информации полиции, 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается, и сообщила, что зачетки переходят в электронный формат, а для подтверждения операции нужно продиктовать код из смс. После выполнения просьбы девушке начали звонить мошенники уже под видом правоохранителей и работников Росфинмониторинга. Чтобы избежать уголовной ответственности и сберечь накопления, девушка согласилась на требования, взяла из сейфа отца 5 миллионов рублей и передала их приехавшему курьеру для зачисления на так называемый "безопасный счёт", говорится в сообщении. Полиция установила личность курьера мошенников и задержала его в одном из столичных хостелов. У него изъяли телефон, в котором была пошаговая инструкция мошеннических схем, отметили в МВД. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки по подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого 36-летнего жителя города Видное", - говорится в сообщении. Задержанный рассказал, что работу курьером нашел в интернете, ему по телефону озвучивали адреса, по которым он должен был забирать деньги и передавать неизвестным, оставляя себе процент от суммы, добавила Петрова. Курьер находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (159 УК РФ). Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает остальных соучастников преступления, заключила представитель МВД РФ.

https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html

https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html

россия

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), татьяна петрова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единый государственный экзамен (егэ)