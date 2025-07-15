https://ria.ru/20250715/kritika-2029233193.html

Сийярто осудил ЕС за игнорирование бесчеловечной мобилизации на Украине

Сийярто осудил ЕС за игнорирование бесчеловечной мобилизации на Украине - РИА Новости, 15.07.2025

Сийярто осудил ЕС за игнорирование бесчеловечной мобилизации на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и разочаровывающим то, что лидеры стран ЕС и европейские... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:03:00+03:00

2025-07-15T14:03:00+03:00

2025-07-15T14:03:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и разочаровывающим то, что лидеры стран ЕС и европейские правозащитники закрывают глаза на "бесчеловечную" принудительную мобилизацию на Украине. "Шокирует и разочаровывает, как Брюссель и лидеры европейских стран закрывают глаза на бесчеловечную принудительную мобилизацию на Украине. Где некогда громкие НПО, правозащитники и якобы независимые СМИ?", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Министр назвал неприемлемой гибель закарпатского венгра от рук сотрудников украинского военкомата "только потому, что он не хотел идти на войну", и потребовал объяснений от украинских властей. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029228805.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html

https://ria.ru/20250710/rada-2028431549.html

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в мире, здоровье - общество, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, facebook, вооруженные силы украины