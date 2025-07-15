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В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России

В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России - РИА Новости, 15.07.2025

В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России

Все, что связано с Приднестровьем, является предметом озабоченности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:55:00+03:00

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2025-07-15T12:55:00+03:00

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молдавия

дмитрий песков

майя санду

нато

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Все, что связано с Приднестровьем, является предметом озабоченности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье. "Все, что связано с Приднестровьем, это предмет особой озабоченности России . Тем более, что как бы сигналы от наших специальных служб, насколько мы знаем, эта территория и Приднестровье фигурируют в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит. Вот все, что можно сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность прямого нападения на Приднестровье. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики.

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html

россия

приднестровская молдавская республика

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россия, приднестровская молдавская республика, молдавия, дмитрий песков, майя санду, нато, в мире, здоровье - общество