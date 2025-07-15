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Красников заявил о востребованности оборонных исследований РАН
Красников заявил о востребованности оборонных исследований РАН - РИА Новости, 15.07.2025
Красников заявил о востребованности оборонных исследований РАН
Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, эти исследования востребованы, сообщил глава... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:19:00+03:00
2025-07-15T14:19:00+03:00
2025-07-15T14:46:00+03:00
российская академия наук
наука
россия
геннадий красников
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, эти исследования востребованы, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным."Шестая программа - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было... Надо сказать, что она сделана очень правильно, а все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены", - сказал Красников.
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Путин на встрече с президентом РАН
Путин на встрече с президентом РАН
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российская академия наук, россия, геннадий красников, владимир путин
Российская академия наук, Наука, Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин
Красников заявил о востребованности оборонных исследований РАН
Красников: все оборонные исследования РАН востребованы