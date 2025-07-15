Комиссия ООН по Израилю и Палестине в полном составе подала в отставку
Все 3 члена комиссии ООН по расследованию в Палестине и Израиле ушли в отставку
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 июл - РИА Новости. Все три члена комиссии ООН по расследованию на оккупированных палестинских территориях и в Израиле подали в отставку, заявил РИА Новости пресс-секретарь Совета ООН по правам человека (СПЧ) Паскаль Сим.
Комиссия ООН по расследованию на оккупированных палестинских территориях и в Израиле была создана Советом по правам человека в мае 2021 года. В отличие от предыдущих специальных миссий, эта комиссия имеет постоянный и независимый мандат, позволяющий ей расследовать нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, совершенные всеми сторонами как на палестинских территориях, так и в Израиле.
"(Председатель комиссии - ред.) Нави Пиллэй 8 июля направила письмо председателю Совета по правам человека, в котором уведомила его о том, что она уходит в отставку/отказывается от должности члена комиссии по расследованию", - сказал РИА Новости Паскаль Сим.
В письме об отставке, которое есть в распоряжении РИА Новости, Пиллэй объясняет, что уходит по состоянию здоровья.
Сим добавил, что два других члена комиссии, Крис Сидоти и Милун Котари, подали в отставку 9 и 10 июля соответственно без объяснения причин.
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Израиль отверг Комиссию ООН по расследованию с момента ее создания в мае 2021 года, назвав ее " предвзятой " и отказавшись от какого-либо сотрудничества. В июне 2022 года, после публикации ее первого отчета, Министерство иностранных дел Израиля осудило ее как " предвзятый суд", а посол Израиля в Женеве Мейрав Эйлон Шахар обвинила его членов, особенно Нави Пиллэй, в антиизраильских предубеждениях. 13 июня 2022 года Соединенные Штаты голосом своего посла в Совете по правам человека Мишель Тейлор выразили " глубокую обеспокоенность " по поводу " неограниченного " мандата и " чрезмерно широкого " охвата комиссии, подчеркнув " несоразмерное "отношение к ней. зарезервировано для Израиля в Совете.
На прошлой недеде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.
Израиль и США в феврале объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека, в частности, чтобы осудить "антиизраильскую одержимость" этого органа ООН. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявлял РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами