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Киров признали родиной Ивана-царевича - РИА Новости, 15.07.2025
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17:41 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kirov-2029296178.html
Киров признали родиной Ивана-царевича
Киров признали родиной Ивана-царевича - РИА Новости, 15.07.2025
Киров признали родиной Ивана-царевича
Киров получил статус родины Ивана-царевича, соответствующий знак зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщила... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:41:00+03:00
2025-07-15T17:41:00+03:00
киров
кировская область
виктор васнецов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Киров получил статус родины Ивана-царевича, соответствующий знак зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщила пресс-служба правительства региона. "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) присвоила столице Кировской области новый знак – "Киров – родина Ивана-царевича", — говорится в сообщении. Также в Роспатенте зарегистрирован знак "3D Вятское царство" (Вятка – прежнее название города Кирова). "Вятская земля — родина всемирно известных художников — братьев Васнецовых, в чьем творчестве ярко отражены образы русских народных сказок. Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером волке" — это своего рода визитная карточка сказок об Иване-царевиче", - говорится в сообщении. По словам руководителя дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Кировской области Алексея Чепцова, оба знака могут использоваться предпринимателями, бизнесом безвозмездно для продвижения продукции — на основе соглашения с дирекцией. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство".
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киров, кировская область, виктор васнецов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Киров, Кировская область, Виктор Васнецов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Киров признали родиной Ивана-царевича

Роспатент признал Киров родиной Ивана-царевича

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Киров получил статус родины Ивана-царевича, соответствующий знак зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщила пресс-служба правительства региона.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) присвоила столице Кировской области новый знак – "Киров – родина Ивана-царевича", — говорится в сообщении.
Также в Роспатенте зарегистрирован знак "3D Вятское царство" (Вятка – прежнее название города Кирова).
"Вятская земля — родина всемирно известных художников — братьев Васнецовых, в чьем творчестве ярко отражены образы русских народных сказок. Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером волке" — это своего рода визитная карточка сказок об Иване-царевиче", - говорится в сообщении.
По словам руководителя дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Кировской области Алексея Чепцова, оба знака могут использоваться предпринимателями, бизнесом безвозмездно для продвижения продукции — на основе соглашения с дирекцией. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство".
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КировКировская областьВиктор ВаснецовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
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