https://ria.ru/20250715/kirkorov-2029067870.html

Дочку Киркорова довели до нервного срыва? Та не хочет приезжать в Россию

Дочку Киркорова довели до нервного срыва? Та не хочет приезжать в Россию - РИА Новости, 15.07.2025

Дочку Киркорова довели до нервного срыва? Та не хочет приезжать в Россию

13-летняя Алла-Виктория Киркорова вновь оказалась в эпицентре медийного шторма после очередного эпатажного выступления своего отца. Напомним, скандальный... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:23:00+03:00

2025-07-15T19:23:00+03:00

2025-07-15T19:23:00+03:00

шоубиз

россия

алла пугачева

филипп киркоров

ольга бузова

дубай

майами

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. 13-летняя Алла-Виктория Киркорова вновь оказалась в эпицентре медийного шторма после очередного эпатажного выступления своего отца. Напомним, скандальный "перформанс" Филиппа Киркорова с Ольгой Бузовой на концерте Димы Билана вызвал волну гневной критики в адрес артистов. И под удар попала несовершеннолетняя дочь Киркорова.В соцсетях на нее посыпались жесткие комментарии. "Когда твой папа снова опозорился", "Тебе не стыдно за своего отца?" – вопрошали подписчики.Это, к сожалению, далеко не первый раз, когда Алла-Виктория сталкивается с хейтом в свой адрес."Подростки в этом возрасте очень злые. Алле и Мартину доставалось и за эпатажного отца, и за его бывшую жену. Кроме того, детей Филиппа задирали ещё и из-за того, что у них суррогатная мать. В общем, в той школе им было несладко. Не позавидуешь. Дети наших знакомых учатся там же", — сообщил источник в беседе kp.ru.Бегство как форма защиты?Проблемы Аллы-Виктории начались задолго до нынешнего скандала. Еще в 2021 году, после участия Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, дети артиста стали объектами насмешек в той школе, где тогда учились."Одноклассники постоянно издевались, показывали фотографии отца после пластических операций, спрашивали, не стыдно ли ей за его поведение", — рассказывает источник, близкий к семье Киркоровых.В 2022 году Филипп Киркоров принял решение перевести детей на учебу в Дубай. СМИ сообщали, что год обучения обходится семье в 12 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, и это не стало панацеей. Даже там дети не смогли полностью избежать травли. Интернет стирает границы, и негативные комментарии продолжали приходить.Кризис доверияВ разгар летних каникул 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин Киркоровы предпочли российскую столицу солнечному Майами. Наследники знаменитого артиста временно обосновались в роскошном особняке отца во Флориде, где их ждут просторные террасы и освежающий бассейн.Алла-Виктория не стала скрывать своего восторга от американского отдыха. В своем аккаунте запрещенной в России соцсети, который насчитывает более миллиона подписчиков, юная блогерша опубликовала символичное фото с национальным флагом США."Теперь я та самая american girl!" — с гордостью заявила она в сопроводительном видео.Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Некоторые восприняли заявление как мимолетный каприз подростка, другие увидели в нем более глубокий смысл. Особенно учитывая, что это уже не первый случай, когда дети Киркорова предпочитают проводить время за границей."Даем все для развития"Пока неизвестно, как долго продлится американский отдых детей. Однако их решение остаться за океаном на каникулах вновь поднимает вопросы о том, где современные звездные дети чувствуют себя по-настоящему комфортно — в родной стране или за границей.Сам Филипп Киркоров в интервью "КП" признал:"Да, детям сложно. Но мы выбрали для них лучшие школы, даем все для развития".Впрочем, в соцсетях подписчики сомневаются, что материальные блага могут компенсировать психологическую травму. Потому что в современном обществе дети знаменитостей часто становятся заложниками родительского имиджа.Цена звездного статуса – страшная вещь. Пока общество с упоением обсуждает очередные выходки "короля эстрады", его дочь расплачивается за это своим душевным спокойствием. Остается открытым вопрос: где та грань, за которой право на эпатаж превращается в предательство родительского долга?"У них не было счастливого детства"Ранее Алла-Виктория выразилась в соцсетях про детей Пугачевой. Школьница опубликовала очередное видео, где в гневном образе пошутила над тем, что ее называют женской копией Филиппа Киркорова. Многие поклонники оценили юмор девочки, но нашлись и те, кому ее поведение показалось неприличным.Критики тут же начали сравнивать Аллу-Викторию с другими звездными детьми. Особенно часто всплывали имена Лизы и Гарри Галкиных — двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина*."Лиза и Гарри — воспитанные дети, не то что эта", — писали пользователи в комментариях. Блогеры и обычные подписчики начали противопоставлять скромных детей Примадонны и эксцентричную наследницу Киркорова.Для девочки такие сравнения оказались болезненными. Алла-Виктория явно унаследовала от отца не только внешность, но и его взрывной характер. Терпеть критику она не намерена.Вместо того чтобы промолчать или ответить сдержанно, школьница решила дать жесткий отпор всем недовольным. То, что она написала, шокировало даже привычных к скандалам поклонников шоу-бизнеса."Как я связана с Лизой Галкиной? Мне вообще все равно, как они живут", — огрызнулась Алла-Виктория на критику. Но на этом девочка не остановилась и решила развить тему."В отличие от них, у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день", — написала дочь Киркорова.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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россия, алла пугачева, филипп киркоров, ольга бузова, дубай, майами