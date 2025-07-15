https://ria.ru/20250715/kherson-2029257829.html

Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке

Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке - РИА Новости, 15.07.2025

Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке

Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:08:00+03:00

2025-07-15T15:08:00+03:00

2025-07-15T15:08:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029257115_310:0:1250:529_1920x0_80_0_0_689ed90971411c0a7d57a75b4143277f.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В селе Старая Збурьевка ранена женщина 1973 года рождения. Её доставили в больницу с осколочным ранением грудной клетки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Также, по его словам, из-за атак ВСУ в Алешках повреждён жилой дом, разрушен гараж и зафиксировано 9 лесных пожаров в Голопристанском и Алешкинском округах - их потушили. Кроме того, противник обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Каховку, Любимовку, Новую Каховку и Новую Маячку, добавил Сальдо.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, происшествия