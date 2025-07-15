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Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке - РИА Новости, 15.07.2025
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15:08 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kherson-2029257829.html
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке - РИА Новости, 15.07.2025
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке
Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:08:00+03:00
2025-07-15T15:08:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
каховка
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В селе Старая Збурьевка ранена женщина 1973 года рождения. Её доставили в больницу с осколочным ранением грудной клетки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Также, по его словам, из-за атак ВСУ в Алешках повреждён жилой дом, разрушен гараж и зафиксировано 9 лесных пожаров в Голопристанском и Алешкинском округах - их потушили. Кроме того, противник обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Каховку, Любимовку, Новую Каховку и Новую Маячку, добавил Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Каховка, Происшествия
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке

Сальдо: жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В селе Старая Збурьевка ранена женщина 1973 года рождения. Её доставили в больницу с осколочным ранением грудной клетки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, из-за атак ВСУ в Алешках повреждён жилой дом, разрушен гараж и зафиксировано 9 лесных пожаров в Голопристанском и Алешкинском округах - их потушили.
Кроме того, противник обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Каховку, Любимовку, Новую Каховку и Новую Маячку, добавил Сальдо.
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22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныКаховкаПроисшествия
 
 
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