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Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке - РИА Новости, 15.07.2025
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке
Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:08:00+03:00
2025-07-15T15:08:00+03:00
2025-07-15T15:08:00+03:00
херсонская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна жительница Херсонской области ранена за последние сутки из-за атак ВСУ, её доставили в больницу с осколочным ранением, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В селе Старая Збурьевка ранена женщина 1973 года рождения. Её доставили в больницу с осколочным ранением грудной клетки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Также, по его словам, из-за атак ВСУ в Алешках повреждён жилой дом, разрушен гараж и зафиксировано 9 лесных пожаров в Голопристанском и Алешкинском округах - их потушили. Кроме того, противник обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Каховку, Любимовку, Новую Каховку и Новую Маячку, добавил Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Каховка, Происшествия
Жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке
Сальдо: жительница Херсонской области получила ранение при украинской атаке