https://ria.ru/20250715/kherson-2029154573.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздаются во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.07.2025

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2025-07-15T08:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы раздаются во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской воздушная тревога звучит с 7.25. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250712/udar-2028737915.html

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вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , россия, в мире