https://ria.ru/20250715/kesaev-2029215649.html

Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции

Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции - РИА Новости, 15.07.2025

Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции

Автор конституции Северной Осетии, участвовавший в разработке Конституции Российской Федерации, Станислав Кесаев скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:51:00+03:00

2025-07-15T12:51:00+03:00

2025-07-15T12:51:00+03:00

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Автор конституции Северной Осетии, участвовавший в разработке Конституции Российской Федерации, Станислав Кесаев скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Ушел из жизни Станислав Магометович Кесаев. Видный политический деятель, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СОГУ (Северо-Осетинский государственный университет - ред.). Он был одним из авторов конституции Республики Северная Осетия - Алания, участвовал в разработке Конституции Российской Федерации. Много лет отдал работе в парламенте нашей республики, был вице-спикером и первым вице-спикером парламента (Северной Осетии - ред.)", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что в 2017 году Станислав Кесаев возглавил конституционный суд республики. В списке наград Кесаева - ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, высшая государственная награда республики - орден "Слава Осетии", а также медаль "Во Славу Осетии". "Завтра Станиславу Кесаеву должно было исполниться 75 лет - он продолжал работать, делиться своим опытом с молодежью. Мои соболезнования родным и близким. Светлая память", - добавил Меняйло.

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сергей меняйло