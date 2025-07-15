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Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции - РИА Новости, 15.07.2025
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12:51 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kesaev-2029215649.html
Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции
Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции - РИА Новости, 15.07.2025
Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции
Автор конституции Северной Осетии, участвовавший в разработке Конституции Российской Федерации, Станислав Кесаев скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:51:00+03:00
2025-07-15T12:51:00+03:00
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Автор конституции Северной Осетии, участвовавший в разработке Конституции Российской Федерации, Станислав Кесаев скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Ушел из жизни Станислав Магометович Кесаев. Видный политический деятель, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СОГУ (Северо-Осетинский государственный университет - ред.). Он был одним из авторов конституции Республики Северная Осетия - Алания, участвовал в разработке Конституции Российской Федерации. Много лет отдал работе в парламенте нашей республики, был вице-спикером и первым вице-спикером парламента (Северной Осетии - ред.)", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что в 2017 году Станислав Кесаев возглавил конституционный суд республики. В списке наград Кесаева - ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, высшая государственная награда республики - орден "Слава Осетии", а также медаль "Во Славу Осетии". "Завтра Станиславу Кесаеву должно было исполниться 75 лет - он продолжал работать, делиться своим опытом с молодежью. Мои соболезнования родным и близким. Светлая память", - добавил Меняйло.
РИА Новости
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сергей меняйло
Сергей Меняйло
Умер Станислав Кесаев, участвовавший в разработке российской Конституции

Участвовавший в разработке Конституции РФ Кесаев умер в возрасте 74 лет

© Фото : Верховный суд Республики Северная Осетия-АланияСтанислав Кесаев
Станислав Кесаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания
Станислав Кесаев . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Автор конституции Северной Осетии, участвовавший в разработке Конституции Российской Федерации, Станислав Кесаев скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Ушел из жизни Станислав Магометович Кесаев. Видный политический деятель, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СОГУ (Северо-Осетинский государственный университет - ред.). Он был одним из авторов конституции Республики Северная Осетия - Алания, участвовал в разработке Конституции Российской Федерации. Много лет отдал работе в парламенте нашей республики, был вице-спикером и первым вице-спикером парламента (Северной Осетии - ред.)", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в 2017 году Станислав Кесаев возглавил конституционный суд республики. В списке наград Кесаева - ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, высшая государственная награда республики - орден "Слава Осетии", а также медаль "Во Славу Осетии".
"Завтра Станиславу Кесаеву должно было исполниться 75 лет - он продолжал работать, делиться своим опытом с молодежью. Мои соболезнования родным и близким. Светлая память", - добавил Меняйло.
 
Сергей Меняйло
 
 
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