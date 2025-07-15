https://ria.ru/20250715/kazahstan-2029258895.html

Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России, заявил премьер

Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России, заявил премьер - РИА Новости, 15.07.2025

Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России, заявил премьер

Казахстан самостоятельно приступил к строительству угольной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Кокшетау на севере страны, которую планировалось возводить с участием... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:13:00+03:00

2025-07-15T15:13:00+03:00

2025-07-15T17:16:00+03:00

экономика

казахстан

россия

олжас бектенов

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АЛМА-АТА, 15 июл — РИА Новости. Казахстан самостоятельно приступил к строительству угольной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Кокшетау на севере страны, которую планировалось возводить с участием России, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов на брифинге в правительстве. "Пока мы не получили точной информации по предоставлению гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны. Поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому", — сказал он.Бектенов уточнил, что энергокомплекс республики "Самрук-Энерго" уже начал работы по возведению станции.Казахстан и Россия в 2024 подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики — Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Москва и Астана также определили уполномоченные организации — ООО "Интер РАО — Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".

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экономика, казахстан, россия, олжас бектенов