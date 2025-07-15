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На Камчатке подросток выстрелил в 12-летнего мальчика
На Камчатке подросток выстрелил в 12-летнего мальчика - РИА Новости, 15.07.2025
На Камчатке подросток выстрелил в 12-летнего мальчика
Юноша на Камчатке в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой выстрелил в 12-летнего мальчика, тот госпитализирован, сообщает региональное... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:48:00+03:00
2025-07-15T03:48:00+03:00
2025-07-15T03:48:00+03:00
происшествия
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Юноша на Камчатке в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой выстрелил в 12-летнего мальчика, тот госпитализирован, сообщает региональное СУСК РФ. "По предварительным данным, 12 июля текущего года 17-летний юноша, находясь в гараже у дома в поселке Новый Елизовского района Камчатского края, в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой произвел выстрел и попал в плечо правой руки находящегося рядом 12-летнего мальчика", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ребёнок госпитализирован в хирургическое отделение, сейчас жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Проводится доследственная проверка, заключили в СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, елизовский район
Происшествия, Камчатка, Россия, Елизовский район
На Камчатке подросток выстрелил в 12-летнего мальчика
На Камчатке подросток случайно выстрелил из пневматики в 12-летнего мальчика