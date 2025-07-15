https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html

Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая

Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая - РИА Новости, 15.07.2025

Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая

Япония испытывает сильное беспокойство из-за военной активности России на Дальнем Востоке, оснащения этого района новыми вооружениями, а также из-за... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:13:00+03:00

2025-07-15T05:13:00+03:00

2025-07-15T05:13:00+03:00

япония

россия

дальний восток

китай

в мире

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Япония испытывает сильное беспокойство из-за военной активности России на Дальнем Востоке, оснащения этого района новыми вооружениями, а также из-за стратегического сотрудничества РФ и Китая, говорится в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой книге обороны за 2025 год. "Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html

япония

россия

дальний восток

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, дальний восток, китай, в мире