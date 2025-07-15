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Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая - РИА Новости, 15.07.2025
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05:13 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html
Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая
Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая - РИА Новости, 15.07.2025
Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая
Япония испытывает сильное беспокойство из-за военной активности России на Дальнем Востоке, оснащения этого района новыми вооружениями, а также из-за... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:13:00+03:00
2025-07-15T05:13:00+03:00
япония
россия
дальний восток
китай
в мире
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Япония испытывает сильное беспокойство из-за военной активности России на Дальнем Востоке, оснащения этого района новыми вооружениями, а также из-за стратегического сотрудничества РФ и Китая, говорится в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой книге обороны за 2025 год. "Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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дальний восток
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япония, россия, дальний восток, китай, в мире
Япония, Россия, Дальний Восток, Китай, В мире
Япония обеспокоена сотрудничеством России и Китая

Япония обеспокоена военной активностью России на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Япония испытывает сильное беспокойство из-за военной активности России на Дальнем Востоке, оснащения этого района новыми вооружениями, а также из-за стратегического сотрудничества РФ и Китая, говорится в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой книге обороны за 2025 год.
"Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в докладе.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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