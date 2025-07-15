Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/japonija-2029142837.html
Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР
Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР - РИА Новости, 15.07.2025
Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР
Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:55:00+03:00
2025-07-15T04:55:00+03:00
япония
россия
китай
кндр (северная корея)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие военного сотрудничества РФ и КНДР, заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии. Представитель минобороны Японии назвал три момента, которые были особо отмечены в ежегодном докладе. "Военное сотрудничество России и Китая: китайские военные участвуют в российских учениях, российская армия участвует в учениях Китая или проводятся совместные учения. Кроме того, осуществляются совместные полеты бомбардировщиков, совместные проходы военных кораблей. Частота военного взаимодействия растет – об этом написано в этот раз. И еще одно – это сотрудничество России и Северной Кореи. В особенности, осенью прошлого года Северная Корея направила военных в Россию на фронт с Украиной. В этот раз в докладе достаточно много места уделено развитию военного сотрудничества России и Северной Кореи, включая вышеуказанное (взаимодействие)", - сказал представитель министерства, отвечая на вопрос РИА Новости, что нового о России появилось в Белой книге по обороне. Также он отметил инцидент с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства Японии российским военным самолетом в сентябре прошлого года, когда истребитель сил самообороны выпустил средства инфракрасного противодействия для предупреждения. МИД России тогда отклонил демарш Токио за отсутствием информации, подтверждающей его обоснованность.
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html
https://ria.ru/20241031/sotrudnichestvo-1981174432.html
япония
россия
китай
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, китай, кндр (северная корея), в мире
Япония, Россия, Китай, КНДР (Северная Корея), В мире
Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР

Минобороны Японии отметило военное взаимодействие России с Китаем и КНДР

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие военного сотрудничества РФ и КНДР, заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг в проливе Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии
1 июля, 18:27
Представитель минобороны Японии назвал три момента, которые были особо отмечены в ежегодном докладе.
"Военное сотрудничество России и Китая: китайские военные участвуют в российских учениях, российская армия участвует в учениях Китая или проводятся совместные учения. Кроме того, осуществляются совместные полеты бомбардировщиков, совместные проходы военных кораблей. Частота военного взаимодействия растет – об этом написано в этот раз. И еще одно – это сотрудничество России и Северной Кореи. В особенности, осенью прошлого года Северная Корея направила военных в Россию на фронт с Украиной. В этот раз в докладе достаточно много места уделено развитию военного сотрудничества России и Северной Кореи, включая вышеуказанное (взаимодействие)", - сказал представитель министерства, отвечая на вопрос РИА Новости, что нового о России появилось в Белой книге по обороне.
Также он отметил инцидент с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства Японии российским военным самолетом в сентябре прошлого года, когда истребитель сил самообороны выпустил средства инфракрасного противодействия для предупреждения. МИД России тогда отклонил демарш Токио за отсутствием информации, подтверждающей его обоснованность.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР
31 октября 2024, 16:07
 
ЯпонияРоссияКитайКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала