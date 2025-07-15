https://ria.ru/20250715/japonija-2029142837.html

Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР

Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР - РИА Новости, 15.07.2025

Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР

Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:55:00+03:00

2025-07-15T04:55:00+03:00

2025-07-15T04:55:00+03:00

япония

россия

китай

кндр (северная корея)

в мире

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие военного сотрудничества РФ и КНДР, заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии. Представитель минобороны Японии назвал три момента, которые были особо отмечены в ежегодном докладе. "Военное сотрудничество России и Китая: китайские военные участвуют в российских учениях, российская армия участвует в учениях Китая или проводятся совместные учения. Кроме того, осуществляются совместные полеты бомбардировщиков, совместные проходы военных кораблей. Частота военного взаимодействия растет – об этом написано в этот раз. И еще одно – это сотрудничество России и Северной Кореи. В особенности, осенью прошлого года Северная Корея направила военных в Россию на фронт с Украиной. В этот раз в докладе достаточно много места уделено развитию военного сотрудничества России и Северной Кореи, включая вышеуказанное (взаимодействие)", - сказал представитель министерства, отвечая на вопрос РИА Новости, что нового о России появилось в Белой книге по обороне. Также он отметил инцидент с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства Японии российским военным самолетом в сентябре прошлого года, когда истребитель сил самообороны выпустил средства инфракрасного противодействия для предупреждения. МИД России тогда отклонил демарш Токио за отсутствием информации, подтверждающей его обоснованность.

https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html

https://ria.ru/20241031/sotrudnichestvo-1981174432.html

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, китай, кндр (северная корея), в мире