Минобороны Японии особо отметило сотрудничество России с Китаем и КНДР
Минобороны Японии отметило военное взаимодействие России с Китаем и КНДР
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие военного сотрудничества РФ и КНДР, заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
Представитель минобороны Японии назвал три момента, которые были особо отмечены в ежегодном докладе.
"Военное сотрудничество России и Китая: китайские военные участвуют в российских учениях, российская армия участвует в учениях Китая или проводятся совместные учения. Кроме того, осуществляются совместные полеты бомбардировщиков, совместные проходы военных кораблей. Частота военного взаимодействия растет – об этом написано в этот раз. И еще одно – это сотрудничество России и Северной Кореи. В особенности, осенью прошлого года Северная Корея направила военных в Россию на фронт с Украиной. В этот раз в докладе достаточно много места уделено развитию военного сотрудничества России и Северной Кореи, включая вышеуказанное (взаимодействие)", - сказал представитель министерства, отвечая на вопрос РИА Новости, что нового о России появилось в Белой книге по обороне.
Также он отметил инцидент с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства Японии российским военным самолетом в сентябре прошлого года, когда истребитель сил самообороны выпустил средства инфракрасного противодействия для предупреждения. МИД России тогда отклонил демарш Токио за отсутствием информации, подтверждающей его обоснованность.
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