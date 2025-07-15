https://ria.ru/20250715/japonija-2029142487.html

Минобороны Японии обратило внимание на появление у России "Орешника"

Минобороны Японии обратило внимание на появление у России "Орешника" - РИА Новости, 15.07.2025

Минобороны Японии обратило внимание на появление у России "Орешника"

Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге за 2025 год не обошло вниманием появление на вооружении России "Орешника". РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:52:00+03:00

2025-07-15T04:52:00+03:00

2025-07-15T05:01:00+03:00

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге за 2025 год не обошло вниманием появление на вооружении России "Орешника". Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В разделах Белой книги, посвященных России, фотография фрагментов "Орешника" стала единственным новым фото. Отмечается, что после того, как Украина впервые провела атаку по российской территории с использованием предоставленных западными странами ATACMS, "в тот же день атаки" Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину. "Через два дня после этого президент Путин в качестве ответной меры на применение ракет большой дальности по российской территории объявил о проведении атаки на город Днепр в качестве испытания с использованием новой разработки – ракеты средней дальности "Орешник", - говорится в докладе. Тема "Орешника" поднимается и в главе о российских вооружениях. "В ноябре 2024 года президент Путин объявил о применении ракеты средней дальности нового типа "Орешник" на Украине и настаивал, что разработка ракет малой и средней дальности является ответной мерой в отношении США, которые ведут разработку и размещение таких ракет. В декабре того же года президент Путин заявил о возможности размещения "Орешника" в Белоруссии в конце 2025 года, а также на расширенном заседании руководства министерства обороны в том же месяце заявил о его промышленном производстве", - отмечается в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20250221/putin-2000829698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, украина, владимир путин, в мире