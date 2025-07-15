https://ria.ru/20250715/japonija-2029142310.html

Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ

Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025

Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ

Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге - за 2025 год отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:49:00+03:00

2025-07-15T04:49:00+03:00

2025-07-15T04:49:00+03:00

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге - за 2025 год отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис прошлого года о способности России, несмотря на санкции, долго сохранять боевую мощь. "Кроме того, проблемой стало дезертирство солдат, в прошлом году из заново созданной 155-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) дезертировало большое количество военнослужащих", - отмечается в докладе. В белой книге подчеркивается, что это заставило Владимира Зеленского подписать указ об амнистии для тех, кто добровольно вернется в часть. "Вот таким образом на Украине есть трудности с обеспечением личного состава", - подчеркивает МО Японии. Относительно России в Белой книге, как и в прошлом году, отмечается, что несмотря на экономические санкции, "Россия сохраняет боевую мощь" и сохраняет способности производства боеприпасов и вооружений и впредь, "что указывает на то, что она сможет на протяжении длительного времени продолжать воевать". Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире