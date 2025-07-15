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Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
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Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ
Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ
Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге - за 2025 год отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:49:00+03:00
2025-07-15T04:49:00+03:00
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге - за 2025 год отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис прошлого года о способности России, несмотря на санкции, долго сохранять боевую мощь. "Кроме того, проблемой стало дезертирство солдат, в прошлом году из заново созданной 155-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) дезертировало большое количество военнослужащих", - отмечается в докладе. В белой книге подчеркивается, что это заставило Владимира Зеленского подписать указ об амнистии для тех, кто добровольно вернется в часть. "Вот таким образом на Украине есть трудности с обеспечением личного состава", - подчеркивает МО Японии. Относительно России в Белой книге, как и в прошлом году, отмечается, что несмотря на экономические санкции, "Россия сохраняет боевую мощь" и сохраняет способности производства боеприпасов и вооружений и впредь, "что указывает на то, что она сможет на протяжении длительного времени продолжать воевать". Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html
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япония, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Япония, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ

Минобороны Японии в докладе отметило большое число случаев дезертирства в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге - за 2025 год отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис прошлого года о способности России, несмотря на санкции, долго сохранять боевую мощь.
"Кроме того, проблемой стало дезертирство солдат, в прошлом году из заново созданной 155-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) дезертировало большое количество военнослужащих", - отмечается в докладе.
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В белой книге подчеркивается, что это заставило Владимира Зеленского подписать указ об амнистии для тех, кто добровольно вернется в часть. "Вот таким образом на Украине есть трудности с обеспечением личного состава", - подчеркивает МО Японии.
Относительно России в Белой книге, как и в прошлом году, отмечается, что несмотря на экономические санкции, "Россия сохраняет боевую мощь" и сохраняет способности производства боеприпасов и вооружений и впредь, "что указывает на то, что она сможет на протяжении длительного времени продолжать воевать".
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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