Минобороны Японии в ежегодном докладе рассказало о дезертирстве в ВСУ
Минобороны Японии в докладе отметило большое число случаев дезертирства в ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге - за 2025 год отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис прошлого года о способности России, несмотря на санкции, долго сохранять боевую мощь.
"Кроме того, проблемой стало дезертирство солдат, в прошлом году из заново созданной 155-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) дезертировало большое количество военнослужащих", - отмечается в докладе.
В белой книге подчеркивается, что это заставило Владимира Зеленского подписать указ об амнистии для тех, кто добровольно вернется в часть. "Вот таким образом на Украине есть трудности с обеспечением личного состава", - подчеркивает МО Японии.
Относительно России в Белой книге, как и в прошлом году, отмечается, что несмотря на экономические санкции, "Россия сохраняет боевую мощь" и сохраняет способности производства боеприпасов и вооружений и впредь, "что указывает на то, что она сможет на протяжении длительного времени продолжать воевать".
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.