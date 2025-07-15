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Япония отмечает активность российской армии в районе южных Курил - РИА Новости, 15.07.2025
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04:46 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/japonija-2029142131.html
Япония отмечает активность российской армии в районе южных Курил
Япония отмечает активность российской армии в районе южных Курил - РИА Новости, 15.07.2025
Япония отмечает активность российской армии в районе южных Курил
Токио отмечает активность вооруженных сил России в районе южных Курил, которые Япония называет своими "северными территориями". В самом начале доклада, его... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:46:00+03:00
2025-07-15T04:46:00+03:00
япония
россия
ссср
в мире
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Токио отмечает активность вооруженных сил России в районе южных Курил, которые Япония называет своими "северными территориями". В самом начале доклада, его дайджесте, острова традиционно названы "неотъемлемой территорией" Японии и "незаконно занятыми". "На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная деятельность армии (России – ред.). Помимо продвижения оснащения размещенных там подразделений, происходит оснащение новым вооружением: во флоте размещаются ракеты класса "земля-корабль" на береговой линии, а в воздушно-космических силах – истребители, в море и в воздухе проводятся крупномасштабные военные учения", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20250711/yaponiya-2028573353.html
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япония, россия, ссср, в мире
Япония, Россия, СССР, В мире
Япония отмечает активность российской армии в районе южных Курил

Минобороны Японии указало на военную активность России на южных Курилах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМаяк Шпанберга в заказнике "Малые Курилы" на острове Шикотан
Маяк Шпанберга в заказнике Малые Курилы на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Маяк Шпанберга в заказнике "Малые Курилы" на острове Шикотан. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Токио отмечает активность вооруженных сил России в районе южных Курил, которые Япония называет своими "северными территориями". В самом начале доклада, его дайджесте, острова традиционно названы "неотъемлемой территорией" Японии и "незаконно занятыми".
"На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная деятельность армии (России – ред.). Помимо продвижения оснащения размещенных там подразделений, происходит оснащение новым вооружением: во флоте размещаются ракеты класса "земля-корабль" на береговой линии, а в воздушно-космических силах – истребители, в море и в воздухе проводятся крупномасштабные военные учения", - говорится в докладе.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Давно пора". В Японии резко отреагировали на заявление премьера о Курилах
11 июля, 14:48
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Эскадренный миноносец-вертолетоносец типа Идзумо - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России
4 июля, 08:00
 
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