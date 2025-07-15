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Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 15.07.2025 (обновлено: 11:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/japonija-2029141803.html
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России - РИА Новости, 15.07.2025
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России
Из "Белой книги" Японии за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:42:00+03:00
2025-07-15T11:00:00+03:00
в мире
япония
украина
россия
специальная военная операция на украине
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ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Из "Белой книги" Японии за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену"."В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену", — говорилось в 550-страничном отчете за прошлый год в разделе о конфликте.В документе за 2025-й эта фраза отсутствует. При этом новых пассажей в нем не появилось, там слово в слово повторяется прошлогодний текст."Белая книга" — ежегодный доклад Минобороны Японии о ситуации в мире и о деятельности вооруженных сил страны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.Во вторник его представили на рассмотрение правительства.
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html
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в мире, япония, украина, россия
В мире, Япония, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России

Фразу о цене конфликта на Украине для России убрали из доклада по обороне Японии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Район Минато в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Из "Белой книги" Японии за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену".
"В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену", — говорилось в 550-страничном отчете за прошлый год в разделе о конфликте.
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В документе за 2025-й эта фраза отсутствует. При этом новых пассажей в нем не появилось, там слово в слово повторяется прошлогодний текст.
"Белая книга" — ежегодный доклад Минобороны Японии о ситуации в мире и о деятельности вооруженных сил страны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.
Во вторник его представили на рассмотрение правительства.
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