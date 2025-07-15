https://ria.ru/20250715/japonija-2029141803.html
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России - РИА Новости, 15.07.2025
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России
Из "Белой книги" Японии за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:42:00+03:00
2025-07-15T04:42:00+03:00
2025-07-15T11:00:00+03:00
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ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Из "Белой книги" Японии за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену"."В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену", — говорилось в 550-страничном отчете за прошлый год в разделе о конфликте.В документе за 2025-й эта фраза отсутствует. При этом новых пассажей в нем не появилось, там слово в слово повторяется прошлогодний текст."Белая книга" — ежегодный доклад Минобороны Японии о ситуации в мире и о деятельности вооруженных сил страны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.Во вторник его представили на рассмотрение правительства.
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, украина, россия
В мире, Япония, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России
Фразу о цене конфликта на Украине для России убрали из доклада по обороне Японии
ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Из "Белой книги" Японии за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине "заставит Россию заплатить высокую цену".
"В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену", — говорилось в 550-страничном отчете за прошлый год в разделе о конфликте.
В документе за 2025-й эта фраза отсутствует. При этом новых пассажей в нем не появилось, там слово в слово повторяется прошлогодний текст.
"Белая книга" — ежегодный доклад Минобороны Японии о ситуации в мире и о деятельности вооруженных сил страны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.
Во вторник его представили на рассмотрение правительства.