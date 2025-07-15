https://ria.ru/20250715/jakutija-2029150597.html
В трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка
В трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка - РИА Новости, 15.07.2025
В трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Режим повышенной готовности введен из-за паводка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:08:00+03:00
2025-07-15T07:08:00+03:00
2025-07-15T11:23:00+03:00
происшествия
оймякон
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ЯКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен из-за паводка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации, сообщает оперативный штаб республики. "В связи с прошедшими осадками в северо-восточной и восточной части Республики Саха (Якутия) наблюдается повышение уровня воды в горных реках, в том числе и в реке Индигирка... в зону затопления попали низменные части населённых пунктов Орто-Балаган, Томтор, Оймякон, один микрорайон в посёлке Усть-Нера Оймяконского района, а также отдельные участки в ряде населённых пунктов и в центре Момского района — посёлке Хонуу, где имеются низменные территории... также сенокосные угодья. Органы самоуправления Момского, Оймяконского и Томпонского районов переведены в режим повышенной готовности", - доложили в оперштабе. Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге обратился к жителям в зонах риска. Он рекомендовал готовиться к возможной эвакуации, воздержаться от выхода на поймы рек и следить за официальными сообщениями через систему оповещения. "Органы местного самоуправления готовы к развертыванию пунктов временного размещения при ухудшении ситуации", - сказал Лепчиков. Ранее пресс-служба ГУМЧС сообщила о том, что четыре села и дороги подтопило из-за дождей в Оймяконском районе Якутии, из берегов здесь вышли сразу три реки, население готовится к эвакуации.
https://ria.ru/20250528/moor-2019617080.html
https://ria.ru/20250714/indigirka-2029067381.html
оймякон
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оймякон, момский район, томпонский район
Происшествия, Оймякон, Момский район, Томпонский район
В трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Жителей трех районов Якутии готовят к эвакуации из-за паводка
ЯКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен из-за паводка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации, сообщает оперативный штаб республики.
"В связи с прошедшими осадками в северо-восточной и восточной части Республики Саха (Якутия) наблюдается повышение уровня воды в горных реках, в том числе и в реке Индигирка... в зону затопления попали низменные части населённых пунктов Орто-Балаган, Томтор, Оймякон, один микрорайон в посёлке Усть-Нера Оймяконского района, а также отдельные участки в ряде населённых пунктов и в центре Момского района — посёлке Хонуу, где имеются низменные территории... также сенокосные угодья. Органы самоуправления Момского, Оймяконского и Томпонского районов переведены в режим повышенной готовности", - доложили в оперштабе.
Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге обратился к жителям в зонах риска. Он рекомендовал готовиться к возможной эвакуации, воздержаться от выхода на поймы рек и следить за официальными сообщениями через систему оповещения. "Органы местного самоуправления готовы к развертыванию пунктов временного размещения при ухудшении ситуации", - сказал Лепчиков.
Ранее пресс-служба ГУМЧС сообщила о том, что четыре села и дороги подтопило из-за дождей в Оймяконском районе Якутии, из берегов здесь вышли сразу три реки, население готовится к эвакуации.