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В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета "Байкал" - РИА Новости, 15.07.2025
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06:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/jak-40-2029146876.html
В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета "Байкал"
В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета "Байкал" - РИА Новости, 15.07.2025
В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета "Байкал"
Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:10:00+03:00
2025-07-15T06:10:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
олимпийский комитет россии (окр)
як-40
ан-2
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем ВК-800, предназначенным для самолета "Байкал", сообщает СибНИА. "Специалистами СибНИА успешно выполнен комплекс испытательных полетов летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, предназначенного для самолета ЛМС-901 "Байкал", - говорится в сообщении. В СибНИА отметили, что испытания проводятся для оценки характеристик и надежности нового двигателя в условиях реального полета, а также для подтверждения его соответствия установленным требованиям безопасности и эффективности. "Работы выполняются в обеспечение сертификационных испытаний данного двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Ожидается, что результаты испытаний позволят приступить к следующему этапу - сертификационным испытаниям, а также к подготовке к массовому производству двигателя ВК-800", - сообщили в НИИ. Двигатель ВК-800 для самолета "Байкала" установили и начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40 в конце июня 2025 года. К разработке двигателя приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания. В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года.
https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html
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353
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), олимпийский комитет россии (окр), як-40, ан-2, новосибирск
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Олимпийский комитет России (ОКР), Як-40, Ан-2, Новосибирск
В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета "Байкал"

СибНИА провел первые испытания двигателя ВК-800 для самолета "Байкал"

© РИА Новости / Павел КомаровЦех модернизации самолетов СибНИА
Цех модернизации самолетов СибНИА - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем ВК-800, предназначенным для самолета "Байкал", сообщает СибНИА.
"Специалистами СибНИА успешно выполнен комплекс испытательных полетов летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, предназначенного для самолета ЛМС-901 "Байкал", - говорится в сообщении.
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В СибНИА отметили, что испытания проводятся для оценки характеристик и надежности нового двигателя в условиях реального полета, а также для подтверждения его соответствия установленным требованиям безопасности и эффективности.
"Работы выполняются в обеспечение сертификационных испытаний данного двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Ожидается, что результаты испытаний позволят приступить к следующему этапу - сертификационным испытаниям, а также к подготовке к массовому производству двигателя ВК-800", - сообщили в НИИ.
Двигатель ВК-800 для самолета "Байкала" установили и начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40 в конце июня 2025 года. К разработке двигателя приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.
В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года.
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