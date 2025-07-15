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Израильтян стал сильнее тревожить антисемитизм при планировании поездок - РИА Новости, 15.07.2025
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22:01 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/izrail-2029336801.html
Израильтян стал сильнее тревожить антисемитизм при планировании поездок
Израильтян стал сильнее тревожить антисемитизм при планировании поездок - РИА Новости, 15.07.2025
Израильтян стал сильнее тревожить антисемитизм при планировании поездок
Израильтяне в нынешнем туристическом сезоне стали на 5000% чаще интересоваться ситуацией с антисемитизмом в стране предполагаемого посещения, сообщил во вторник РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:01:00+03:00
2025-07-15T22:01:00+03:00
израиль
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новости - туризм
антисемитизм
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Израильтяне в нынешнем туристическом сезоне стали на 5000% чаще интересоваться ситуацией с антисемитизмом в стране предполагаемого посещения, сообщил во вторник новостной портал Ynet со ссылкой на данные поискового ресурса Google. После конфликтов с Ираном, Ливаном, фактического прекращения обстрелов из сектора Газа жители еврейского государства вновь устремились на зарубежные курорты, но как никогда обеспокоены тем, как их примет местное население. "Израильтяне показали, что не просто готовы снова летать заграницу, но и жаждут этого как никогда прежде… В поисковой системе Google количество запросов по типу "самые безопасные страны для евреев" и "как подготовить детей к антисемитизму за границей" возросло на 5000%", - говорится в публикации. Портал отмечает, что поток туристов из Израиля вернулся к показателям 2023 года, когда активные боевые действия с палестинским движением ХАМАС еще не начались. При этом основными туристическими направлениями стали Греция, Таиланд, Великобритания, Чехия, Австрия и Япония. Прага стала приоритетным направлением для граждан Израиля как на Хануку, так и на Рождество. Кроме того, в рейтинге поисковых запросов, связанных с путешествиями, Израиль поднялся с 27-го места, которое занимал в октябре 2024 года, до 8-го. Отмечается, что чаще всего израильтяне искали информацию о путешествиях 13 июня, когда начался вооруженный конфликт с Ираном и 25 июня, сразу после его завершения.
https://ria.ru/20250620/putin-2024374345.html
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израиль, google, в мире, туризм, новости - туризм, антисемитизм
Израиль, Google, В мире, Туризм, Новости - Туризм, антисемитизм
Израильтян стал сильнее тревожить антисемитизм при планировании поездок

Израильтяне в 50 раз чаще интересуются угрозой антисемитизма, планируя поездки

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Израильтяне в нынешнем туристическом сезоне стали на 5000% чаще интересоваться ситуацией с антисемитизмом в стране предполагаемого посещения, сообщил во вторник новостной портал Ynet со ссылкой на данные поискового ресурса Google.
После конфликтов с Ираном, Ливаном, фактического прекращения обстрелов из сектора Газа жители еврейского государства вновь устремились на зарубежные курорты, но как никогда обеспокоены тем, как их примет местное население.
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"Израильтяне показали, что не просто готовы снова летать заграницу, но и жаждут этого как никогда прежде… В поисковой системе Google количество запросов по типу "самые безопасные страны для евреев" и "как подготовить детей к антисемитизму за границей" возросло на 5000%", - говорится в публикации.
Портал отмечает, что поток туристов из Израиля вернулся к показателям 2023 года, когда активные боевые действия с палестинским движением ХАМАС еще не начались. При этом основными туристическими направлениями стали Греция, Таиланд, Великобритания, Чехия, Австрия и Япония. Прага стала приоритетным направлением для граждан Израиля как на Хануку, так и на Рождество.
Кроме того, в рейтинге поисковых запросов, связанных с путешествиями, Израиль поднялся с 27-го места, которое занимал в октябре 2024 года, до 8-го. Отмечается, что чаще всего израильтяне искали информацию о путешествиях 13 июня, когда начался вооруженный конфликт с Ираном и 25 июня, сразу после его завершения.
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