Израильтян стал сильнее тревожить антисемитизм при планировании поездок
Израильтяне в 50 раз чаще интересуются угрозой антисемитизма, планируя поездки
© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Израильтяне в нынешнем туристическом сезоне стали на 5000% чаще интересоваться ситуацией с антисемитизмом в стране предполагаемого посещения, сообщил во вторник новостной портал Ynet со ссылкой на данные поискового ресурса Google.
После конфликтов с Ираном, Ливаном, фактического прекращения обстрелов из сектора Газа жители еврейского государства вновь устремились на зарубежные курорты, но как никогда обеспокоены тем, как их примет местное население.
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"Израильтяне показали, что не просто готовы снова летать заграницу, но и жаждут этого как никогда прежде… В поисковой системе Google количество запросов по типу "самые безопасные страны для евреев" и "как подготовить детей к антисемитизму за границей" возросло на 5000%", - говорится в публикации.
Портал отмечает, что поток туристов из Израиля вернулся к показателям 2023 года, когда активные боевые действия с палестинским движением ХАМАС еще не начались. При этом основными туристическими направлениями стали Греция, Таиланд, Великобритания, Чехия, Австрия и Япония. Прага стала приоритетным направлением для граждан Израиля как на Хануку, так и на Рождество.
Кроме того, в рейтинге поисковых запросов, связанных с путешествиями, Израиль поднялся с 27-го места, которое занимал в октябре 2024 года, до 8-го. Отмечается, что чаще всего израильтяне искали информацию о путешествиях 13 июня, когда начался вооруженный конфликт с Ираном и 25 июня, сразу после его завершения.