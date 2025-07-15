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ЦАХАЛ ударила по ВС Сирии близ Сувейды, где произошли нападения на друзов
ЦАХАЛ ударила по ВС Сирии близ Сувейды, где произошли нападения на друзов - РИА Новости, 15.07.2025
ЦАХАЛ ударила по ВС Сирии близ Сувейды, где произошли нападения на друзов
Армия обороны Израиля наносит удары по военной техники Вооруженных сил Сирии в районе города Сувейда на юге страны, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:18:00+03:00
2025-07-15T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля наносит удары по военной техники Вооруженных сил Сирии в районе города Сувейда на юге страны, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Следуя указаниям политического эшелона, некоторое время назад силы ЦАХАЛ начали наносить удары по военной технике, принадлежащей силам сирийского режима, в районе города Сувейда на юге Сирии", — указало ведомство. Власти Израиля назвали ли этот шаг ответом на действия ВС Сирии против друзской городской общины в Сувейде.В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля также атаковали подъездные пути к городу, чтобы предотвратить доступ танков и БТР к району. Ранее во вторник Министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в Сувейду, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции назвали зачистку города от незаконных вооруженных формирований.В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на несколько друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными боевиками вступили местные отряды самообороны. По данным Минобороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более ста получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник Министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации в пострадавшие районы были направлены военные подразделения совместно с МВД. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
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в мире, сирия, израиль
ЦАХАЛ ударила по ВС Сирии близ Сувейды, где произошли нападения на друзов
ЦАХАЛ наносит удары по военной технике Сирии в районе города Сувейда
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля наносит удары по военной техники Вооруженных сил Сирии в районе города Сувейда на юге страны, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Следуя указаниям политического эшелона, некоторое время назад силы ЦАХАЛ начали наносить удары по военной технике, принадлежащей силам сирийского режима, в районе города Сувейда на юге Сирии", — указало ведомство.
Власти Израиля
назвали ли этот шаг ответом на действия ВС Сирии против друзской городской общины в Сувейде.
В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля также атаковали подъездные пути к городу, чтобы предотвратить доступ танков и БТР к району.
Ранее во вторник Министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в Сувейду, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции назвали зачистку города от незаконных вооруженных формирований.
В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на несколько друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными боевиками вступили местные отряды самообороны. По данным Минобороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более ста получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В понедельник Министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации в пострадавшие районы были направлены военные подразделения совместно с МВД. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.
Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.