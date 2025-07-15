https://ria.ru/20250715/ispanija-2029281439.html

В Испании более тысячи человек умерли из-за аномальной жары с середины мая

В Испании более тысячи человек умерли из-за аномальной жары с середины мая - РИА Новости, 15.07.2025

В Испании более тысячи человек умерли из-за аномальной жары с середины мая

Более тысячи человек скончались в Испании с 16 мая по 13 июля 2025 года на фоне аномальной жары, это почти на 1000% больше, чем за такой же период в 2024 году,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:51:00+03:00

2025-07-15T16:51:00+03:00

2025-07-15T17:02:00+03:00

в мире

здоровье - общество

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029284412_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a67b415b0189c3ad64734dd3d48ceca.jpg

МАДРИД, 15 июл — РИА Новости. Более тысячи человек скончались в Испании с 16 мая по 13 июля 2025 года на фоне аномальной жары, это почти на 1000% больше, чем за такой же период в 2024 году, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения страны. Ранее государственная метеорологическая служба Испании (AEMET) сообщала, что июнь 2025 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Испании. В течение месяца AEMET зафиксировала множество рекордов максимальной температуры. Особенно выделяются 46 °C, зарегистрированные 28 июня в населенном пункте Эль-Гранадо. "Система MoMo (система мониторинга ежедневной смертности - ред.) Института Карлоса III приписала волнам жары в общей сложности 1180 случаев смерти в период с 16 мая по 13 июля 2025 года. Это более чем на 1035% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 114 смертей", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, за этот период по всей стране был 76 раз активирован красный уровень опасности — максимальный в системе метеонаблюдения. По официальной статистике, 95% погибших на фоне жары были старше 65 лет, большинство — женщины. Также подтверждены 10 смертей от теплового удара. Из них пять — у пожилых людей, четверо скончавшихся были в возрасте от 52 до 62 лет, по одному случаю информация отсутствует.

https://ria.ru/20250714/vrach-2028925120.html

https://ria.ru/20250712/zhara-2028717768.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, испания