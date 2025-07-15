https://ria.ru/20250715/gutsul-2029273205.html

Защита обжаловала продление домашнего ареста Гуцул

Защита обжаловала продление домашнего ареста Гуцул - РИА Новости, 15.07.2025

Защита обжаловала продление домашнего ареста Гуцул

Сторона защиты оспорила в апелляционной палате Кишинева продление срока домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:21:00+03:00

2025-07-15T16:21:00+03:00

2025-07-15T16:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Сторона защиты оспорила в апелляционной палате Кишинева продление срока домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет."Сторона защиты обжаловала решение о продлении срока домашнего ареста Евгении Гуцул. Мы ждем, когда будет назначена дата заседания", - заявила Байрам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028530221.html

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