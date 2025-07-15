https://ria.ru/20250715/gumpomosch-2029300001.html

Жители Забайкалья передали и гумпомощь бойцам-землякам в зону спецоперации

Жители Забайкалья передали и гумпомощь бойцам-землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 15.07.2025

Жители Забайкалья передали и гумпомощь бойцам-землякам в зону спецоперации

Спасатели отправили в зону спецоперации маскировочные сети, окопные свечи и бензопилы, собранные жителями Забайкалья для бойцов-земляков, сообщает региональный... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:58:00+03:00

2025-07-15T17:58:00+03:00

2025-07-15T18:00:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели отправили в зону спецоперации маскировочные сети, окопные свечи и бензопилы, собранные жителями Забайкалья для бойцов-земляков, сообщает региональный главк МЧС России. "Сотрудники главного управления МЧС России по Забайкальскому краю... организовали доставку и погрузку груза для бойцов из региона, участвующих в спецоперации. На передовую были отправлены вода, окопные свечи, маскировочные сети, бензопилы и другие необходимые на линии боевых действий предметы", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что традиционно гуманитарный груз отправляют в зону СВО по обращению регионального отделения ОНФ. "Особую теплоту грузу придают послания от земляков — на посылках оставили подписи забайкальцы всех возрастов, от школьников до пенсионеров", - отметили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20250711/tekhnika-2028604643.html

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россия, забайкальский край, сво