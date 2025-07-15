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Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
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22:40 15.07.2025 (обновлено: 22:56 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/grazhdanstvo-2029339140.html
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять таблицу поправок о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ ещё на девять РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:40:00+03:00
2025-07-15T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять таблицу поправок о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ ещё на девять статей Уголовного кодекса и рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 17 июля, следует из решения комитета."Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 952022-8 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Одобрить таблицу поправок № 1 к законопроекту, рекомендованных комитетом к принятию", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы палаты на 17 июля для рассмотрения во втором чтении.О подготовке соответствующих поправок ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.Володин подчеркнул, что туда также войдет изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.По словам председателя Госдумы, основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать и организация незаконной миграции, и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
https://ria.ru/20250715/volodin-2029232540.html
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россия, госдума рф, гражданство, общество, мигранты
Россия, Госдума РФ, Гражданство, Общество, Мигранты
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства

Комитет ГД одобрил введение 9 новых оснований лишения приобретенного гражданства

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять таблицу поправок о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ ещё на девять статей Уголовного кодекса и рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 17 июля, следует из решения комитета.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 952022-8 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Одобрить таблицу поправок № 1 к законопроекту, рекомендованных комитетом к принятию", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.
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Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы палаты на 17 июля для рассмотрения во втором чтении.
О подготовке соответствующих поправок ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.
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Володин подчеркнул, что туда также войдет изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.
По словам председателя Госдумы, основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать и организация незаконной миграции, и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
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