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Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства
Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства
В Государственной думе РФ поддержали предложения по расширению перечня оснований для лишения гражданства РФ ещё на девять статей УК РФ, заявила вице-спикер... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:14:00+03:00
2025-07-15T14:14:00+03:00
2025-07-15T14:37:00+03:00
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ирина яровая
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Государственной думе РФ поддержали предложения по расширению перечня оснований для лишения гражданства РФ ещё на девять статей УК РФ, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Заместитель председателя ГД подчеркнула, что в отношении каждого, "независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора", кто совершил насильственные преступления в отношении детей, кто причастен к экстремизму или терроризму, будет приниматься решение о прекращении гражданства.
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россия, ирина яровая, госдума рф
Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства
Яровая: независимо от срока давности будут решать о лишении гражданства