https://ria.ru/20250715/grazhdanstvo-2029236589.html

Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства

Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства - РИА Новости, 15.07.2025

Яровая рассказала, как будет приниматься решение о лишении гражданства

В Государственной думе РФ поддержали предложения по расширению перечня оснований для лишения гражданства РФ ещё на девять статей УК РФ, заявила вице-спикер... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:14:00+03:00

2025-07-15T14:14:00+03:00

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россия

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Государственной думе РФ поддержали предложения по расширению перечня оснований для лишения гражданства РФ ещё на девять статей УК РФ, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Заместитель председателя ГД подчеркнула, что в отношении каждого, "независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора", кто совершил насильственные преступления в отношении детей, кто причастен к экстремизму или терроризму, будет приниматься решение о прекращении гражданства.

https://ria.ru/20250715/belorus-2029235246.html

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россия, ирина яровая, госдума рф