https://ria.ru/20250715/gosuslugi-2029188709.html

В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент

В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент - РИА Новости, 15.07.2025

В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент

Ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) появился в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия": он анализирует видеопоток в режиме реального времени,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:05:00+03:00

2025-07-15T11:05:00+03:00

2025-07-15T11:05:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) появился в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия": он анализирует видеопоток в режиме реального времени, помогая пользователям зарегистрировать биометрию онлайн, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии. В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки", - говорится в сообщении. Так, например, виртуальный помощник предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки и другие вспомогательные действия для успешного завершения процедуры. "За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг", – сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата. В Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы (ЕБС), отметили, что отечественный ИИ-ассистент призван ускорить процедуру онлайн-регистрации биометрии на 15-20%. На текущий момент почти 2 миллиона человек зарегистрировали биометрию онлайн. С учетом офлайн-регистрации, которая проводится в отделениях уполномоченных банков, свои данные в ЕБС представили более 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20250710/gosuslugi-2028263669.html

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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко