https://ria.ru/20250715/gosuslugi-2029188709.html
В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент
В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент - РИА Новости, 15.07.2025
В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент
Ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) появился в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия": он анализирует видеопоток в режиме реального времени,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:05:00+03:00
2025-07-15T11:05:00+03:00
2025-07-15T11:05:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) появился в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия": он анализирует видеопоток в режиме реального времени, помогая пользователям зарегистрировать биометрию онлайн, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии. В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки", - говорится в сообщении. Так, например, виртуальный помощник предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки и другие вспомогательные действия для успешного завершения процедуры. "За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг", – сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата. В Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы (ЕБС), отметили, что отечественный ИИ-ассистент призван ускорить процедуру онлайн-регистрации биометрии на 15-20%. На текущий момент почти 2 миллиона человек зарегистрировали биометрию онлайн. С учетом офлайн-регистрации, которая проводится в отделениях уполномоченных банков, свои данные в ЕБС представили более 6 миллионов человек.
https://ria.ru/20250710/gosuslugi-2028263669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий григоренко
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко
В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился ИИ-ассистент
В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился помощник на базе ИИ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) появился в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия": он анализирует видеопоток в режиме реального времени, помогая пользователям зарегистрировать биометрию онлайн, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В мобильное приложение "Госуслуги Биометрия" внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии. В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки", - говорится в сообщении.
Так, например, виртуальный помощник предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки и другие вспомогательные действия для успешного завершения процедуры.
"За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг", – сказал Григоренко
, чьи слова приводятся в сообщении аппарата.
В Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы (ЕБС), отметили, что отечественный ИИ-ассистент призван ускорить процедуру онлайн-регистрации биометрии на 15-20%.
На текущий момент почти 2 миллиона человек зарегистрировали биометрию онлайн. С учетом офлайн-регистрации, которая проводится в отделениях уполномоченных банков, свои данные в ЕБС представили более 6 миллионов человек.