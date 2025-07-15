https://ria.ru/20250715/gosduma-2029256541.html

Госдума почти выполнила план реализации послания Путина

Госдума почти выполнила план реализации послания Путина - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума почти выполнила план реализации послания Путина

Госдума вышла на 97% исполнения плана реализации законодательного обеспечения послания президента России Владиира Путина, осталось три законопроекта для полной... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:04:00+03:00

2025-07-15T15:04:00+03:00

2025-07-15T15:04:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума вышла на 97% исполнения плана реализации законодательного обеспечения послания президента России Владиира Путина, осталось три законопроекта для полной реализации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Информирую вас, мы вышли с вами на 97% реализации послания Федеральному собранию президента, с принятием предыдущих трёх законов. Нам надо постараться за оставшееся время выйти на стопроцентное обеспечения реализации послания. От этого многое зависит", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что президент ставит цели, задачи, а Госдума должна сформировать законодательное поле, чтобы правительство могло эффективно, опираясь на него, решать проблемы граждан России. "Поэтому многое зависит от того, как мы в этой части работаем совместно с правительством. Мы говорили о том, что у нас законопроекты задержались в плане принятия, потому что правительство, со своей стороны, их не внесло", - добавил председатель Госдумы. Володин уточнил, что в настоящее время данные проекты внесены, и осталось рассмотреть всего три законопроекта, чтобы выйти на стопроцентное законодательное обеспечение реализации послания президента. "Сейчас этот процент составляет, подчеркиваю, 97, но это тоже высокий показатель. Но есть все возможности у нас именно завершить свою работу, выйдя на 100%. Просил бы председателей комитетов уделить этому приоритетное внимание и постараться за оставшееся время вынести качественные предложения в части принятия закона", - подытожил он.

https://ria.ru/20250630/zakony-2026209155.html

https://ria.ru/20250624/volodin-2025010637.html

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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин