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Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел
Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлин по ряду... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:14:00+03:00
2025-07-15T14:14:00+03:00
2025-07-15T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Документ освобождает участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлин за рассмотрение Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Речь идет, в том числе, об установлении фактов родственных отношений, признания отцовства, принятия наследства, принадлежности правоустанавливающих документов соответствующему лицу и о других случаях. Ранее госпошлины по подобным делам увеличились с 200 рублей до 3000 рублей. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что освобождение от госпошлин по таким делам "позволит оградить семейный бюджет от дополнительных затрат", что станет еще одной мерой поддержки участников СВО и их близких.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ