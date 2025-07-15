Рейтинг@Mail.ru
Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029236426.html
Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел
Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлин по ряду... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:14:00+03:00
2025-07-15T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Документ освобождает участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлин за рассмотрение Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Речь идет, в том числе, об установлении фактов родственных отношений, признания отцовства, принятия наследства, принадлежности правоустанавливающих документов соответствующему лицу и о других случаях. Ранее госпошлины по подобным делам увеличились с 200 рублей до 3000 рублей. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что освобождение от госпошлин по таким делам "позволит оградить семейный бюджет от дополнительных затрат", что станет еще одной мерой поддержки участников СВО и их близких.
https://ria.ru/20250627/gd-2025728126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ

Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлин по ряду судебных дел

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлин по ряду судебных дел.
Документ освобождает участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлин за рассмотрение Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим.
Речь идет, в том числе, об установлении фактов родственных отношений, признания отцовства, принятия наследства, принадлежности правоустанавливающих документов соответствующему лицу и о других случаях. Ранее госпошлины по подобным делам увеличились с 200 рублей до 3000 рублей.
Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что освобождение от госпошлин по таким делам "позволит оградить семейный бюджет от дополнительных затрат", что станет еще одной мерой поддержки участников СВО и их близких.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы
27 июня, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала