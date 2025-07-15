https://ria.ru/20250715/glava-2029201021.html

В Euroclear оценили планы ЕС по реинвестированию российских активов

В Euroclear оценили планы ЕС по реинвестированию российских активов - РИА Новости, 15.07.2025

В Euroclear оценили планы ЕС по реинвестированию российских активов

Глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что планы Евросоюза по привлечению дополнительных средств для Украины за счет вложения... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:54:00+03:00

2025-07-15T11:54:00+03:00

2025-07-15T11:54:00+03:00

россия

украина

euroclear

европейский центральный банк

евросоюз

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что планы Евросоюза по привлечению дополнительных средств для Украины за счет вложения замороженных российских активов в более рискованные инструменты будут равны их экспроприации. Как пишет Financial Times, снижение Европейским центральным банком процентной ставки привело к сокращению прибыли от замороженных активов. В интервью британскому изданию Урбен отметила, что планы ЕС по реинвестированию денежных средств, полученных от российских активов, в целях получения более высокой прибыли могут привести к ответным действиям со стороны Москвы и подорвать ключевое положение центрального депозитария ценных бумаг в финансовой системе. "Увеличение доходов влечет за собой увеличение рисков. И кто же несет эти риски?.. Системный риск, безусловно, резко возрастет, если нам придется выйти за рамки имеющегося у нас профиля риска, установленного нашими надзорными органами", - заявила Урбен. По ее словам, планы ЕС могут включать создание "специального целевого механизма", куда будут переведены российские активы. "С юридической точки зрения создание специального целевого механизма будет означать экспроприацию денежных средств Euroclear", - добавила она. Урбен при этом отметила, что это не освобождает Euroclear от ответственности при требованиях реституции со стороны Центрального банка России. Она подчеркнула, что это приведет к ситуации, которую они не смогут вынести. В июне газета Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с планами, сообщила, что Евросоюз изучает возможность перевода около 200 миллиардов евро замороженных активов РФ в более рискованные активы в попытке получить больше средств для Киева. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250619/aktivy-2023791704.html

https://ria.ru/20250712/germaniya-2028819093.html

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россия, украина, euroclear, европейский центральный банк, евросоюз