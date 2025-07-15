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Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде - РИА Новости, 15.07.2025
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13:15 15.07.2025 (обновлено: 13:22 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/gladkov-2029221937.html
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде - РИА Новости, 15.07.2025
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:15:00+03:00
2025-07-15T13:22:00+03:00
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Чуть больше месяца назад украинские дроны два раза атаковали здание этого же суда в Белгороде, тогда пострадали женщина и мужчина, которые находились рядом."Два беспилотника ВСУ вновь атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что в тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанёс целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание."Пожарные расчёты занимаются его ликвидацией. Также повреждён автомобиль, информация о других последствиях уточняется", - добавил губернатор.
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде

Гладков: 2 БПЛА ВСУ атаковали здание суда в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки здания суда в Белгороде
Последствия атаки здания суда в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки здания суда в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Чуть больше месяца назад украинские дроны два раза атаковали здание этого же суда в Белгороде, тогда пострадали женщина и мужчина, которые находились рядом.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки здания суда в Белгороде
Последствия атаки здания суда в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки здания суда в Белгороде
"Два беспилотника ВСУ вновь атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанёс целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание.
"Пожарные расчёты занимаются его ликвидацией. Также повреждён автомобиль, информация о других последствиях уточняется", - добавил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
БелгородВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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