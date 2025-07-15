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Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде - РИА Новости, 15.07.2025
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:15:00+03:00
2025-07-15T13:15:00+03:00
2025-07-15T13:22:00+03:00
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Чуть больше месяца назад украинские дроны два раза атаковали здание этого же суда в Белгороде, тогда пострадали женщина и мужчина, которые находились рядом."Два беспилотника ВСУ вновь атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что в тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанёс целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание."Пожарные расчёты занимаются его ликвидацией. Также повреждён автомобиль, информация о других последствиях уточняется", - добавил губернатор.
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два украинских беспилотника атаковали здание суда в Белгороде
Гладков: 2 БПЛА ВСУ атаковали здание суда в Белгороде