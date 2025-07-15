https://ria.ru/20250715/garbuzov-2029197913.html

Гарбузов: в столице появился чат-бот для поддержки экспортеров

Гарбузов: в столице появился чат-бот для поддержки экспортеров - РИА Новости, 15.07.2025

Гарбузов: в столице появился чат-бот для поддержки экспортеров

В столице появился новый цифровой сервис для поддержки местных экспортеров - чат‑бот в телеграм Mosprom Export Support, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:13:00+03:00

2025-07-15T12:13:00+03:00

2025-07-15T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.В столице появился новый цифровой сервис для поддержки местных экспортеров - чат‑бот в телеграм Mosprom Export Support, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Как сообщил столичный министр, в Москве по поручению мэра Сергея Собянина последовательно развивают экспортный потенциал."Чат‑бот Mosprom Export Support стал еще одним удобным инструментом, который поможет предпринимателям выходить на зарубежные рынки быстрее и с меньшими издержками. Чат‑бот содержит актуальную информацию о федеральных и региональных мерах поддержки — от льготных кредитов и субсидий до свежей аналитики и сертификации — и автоматически подбирает их в зависимости от размера компании, отрасли и конкретных потребностей экспортера", — подчеркнул Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Также новый цифровой продукт структурирует данные об условиях вывоза товара и доступа на зарубежный рынок: квоты и лицензии, пошлины по 212 странам и территориям, нетарифные барьеры, санкционные ограничения и инструменты защиты рынка. А еще по итогам запросов чат составляет подробные отчеты в формате Word, с помощью которых предприятия могут определиться с направлениями поддержки и узнать актуальные условия экспорта при подготовке к зарубежным поставкам.Как рассказала гендиректор АНО "Моспром" Ольга Старикова, фокус работы компании направлен на системную помощь московским экспортерам."Мы внимательно слушаем их запросы и внедряем цифровые инновации, чтобы сделать сервисы максимально удобными и понятными. Нам важно, чтобы предприятия могли сосредоточиться на развитии своих продуктов, в то время как административные и информационные вопросы брала на себя команда города", — сказала она.Столичные экспортеры получают большую поддержку от государства. Помощь приходит в том числе в рамках нацпроекта "Экспорт", в рамках которой предоставляется ряд информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По указанному нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250715/moskva-2029167092.html

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москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса