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Трамп и Зеленский обсуждали ракеты ATACMS, пишет FT - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ft-2029223015.html
Трамп и Зеленский обсуждали ракеты ATACMS, пишет FT
Трамп и Зеленский обсуждали ракеты ATACMS, пишет FT - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп и Зеленский обсуждали ракеты ATACMS, пишет FT
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе разговора обсуждали дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:18:00+03:00
2025-07-15T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
украина
киев
россия
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе разговора обсуждали дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, проинформированные о беседе и знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Киевом по вопросам военной стратегии. Ранее американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого. "Одним из обсуждаемых видов вооружений были ATACMS", - пишет издание. Газета Washington Post ранее сообщала со ссылкой на источник, что Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева. Также издание отмечало, что новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник Трамп, могут включать ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/bouz-2029220351.html
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дональд трамп, украина, киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Трамп и Зеленский обсуждали ракеты ATACMS, пишет FT

FT: Трамп и Зеленский обсуждали дальнобойные ракеты ATACMS

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе разговора обсуждали дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, проинформированные о беседе и знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Киевом по вопросам военной стратегии.
Ранее американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого.
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"Одним из обсуждаемых видов вооружений были ATACMS", - пишет издание.
Газета Washington Post ранее сообщала со ссылкой на источник, что Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева. Также издание отмечало, что новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник Трамп, могут включать ATACMS.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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