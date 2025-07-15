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Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета - РИА Новости, 15.07.2025
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17:59 15.07.2025 (обновлено: 21:42 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/frantsiya-2029300534.html
Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета
Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета - РИА Новости, 15.07.2025
Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета
Франция в 2026 году откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысит налоги для богатых, заявил премьер-министр Франции Франсуа... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:59:00+03:00
2025-07-15T21:42:00+03:00
франция
франсуа байру
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ПАРИЖ, 15 июл — РИА Новости. Франция в 2026 году откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысит налоги для богатых, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.&quot;Каждый должен приложить усилие. &lt;…&gt; Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше — дает меньше, кто получает больше — дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов&quot;, — сказал он, представляя законопроект бюджета на 2026 год, трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.Также Байру сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.Кроме того, он предложил сделать рабочими два праздничных дня.&quot;Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День Победы — 8 мая. &lt;…&gt; Их отмена принесет казне миллиарды евро&quot;, — сказал Байру.Премьер добавил, что готов рассмотреть и другие варианты.
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франция, франсуа байру
Франция, Франсуа Байру
Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета

Во Франции откажутся от индексации пенсий, чтобы сократить дефицит бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 15 июл — РИА Новости. Франция в 2026 году откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысит налоги для богатых, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
«

"Каждый должен приложить усилие. <…> Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше — дает меньше, кто получает больше — дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", — сказал он, представляя законопроект бюджета на 2026 год, трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.

Также Байру сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.
Кроме того, он предложил сделать рабочими два праздничных дня.
«

"Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День Победы — 8 мая. <…> Их отмена принесет казне миллиарды евро", — сказал Байру.

Премьер добавил, что готов рассмотреть и другие варианты.
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