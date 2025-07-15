https://ria.ru/20250715/frantsiya-2029300534.html

Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета

Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета - РИА Новости, 15.07.2025

Во Франции откажутся от индексации пенсий ради сокращения дефицита бюджета

Франция в 2026 году откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысит налоги для богатых, заявил премьер-министр Франции Франсуа... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:59:00+03:00

2025-07-15T17:59:00+03:00

2025-07-15T21:42:00+03:00

франция

франсуа байру

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ПАРИЖ, 15 июл — РИА Новости. Франция в 2026 году откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысит налоги для богатых, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру."Каждый должен приложить усилие. <…> Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше — дает меньше, кто получает больше — дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", — сказал он, представляя законопроект бюджета на 2026 год, трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.Также Байру сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.Кроме того, он предложил сделать рабочими два праздничных дня."Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День Победы — 8 мая. <…> Их отмена принесет казне миллиарды евро", — сказал Байру.Премьер добавил, что готов рассмотреть и другие варианты.

https://ria.ru/20250713/frantsiya-2028902723.html

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франция, франсуа байру