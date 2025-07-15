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Во Франции отреагировали на слова главы генштаба о российской угрозе - РИА Новости, 15.07.2025
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11:27 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/frantsiya-2029195098.html
Во Франции отреагировали на слова главы генштаба о российской угрозе
Во Франции отреагировали на слова главы генштаба о российской угрозе - РИА Новости, 15.07.2025
Во Франции отреагировали на слова главы генштаба о российской угрозе
Слова главы генштаба ВС Франции генерала Тьерри Буркхарда о том, что Россия выбрала Францию в качестве главного противника в Европе, необоснованны, президент... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:27:00+03:00
2025-07-15T11:27:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Слова главы генштаба ВС Франции генерала Тьерри Буркхарда о том, что Россия выбрала Францию в качестве главного противника в Европе, необоснованны, президент Франции Эммануэль Макрон их использует для поддержания паранойи среди населения, считает французский депутат парламента от правой партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню. "Я думаю, что эти слова (главы генштаба ВС Франции - ред.) не были, очевидно, проверены и, вероятно, служат тому, чтобы подпитывать паранойю, в которой Эммануэль Марон хочет нас оставить колебаться", - сказал он в эфире телеканала BFMTV. По его словам, Макрон пытается внушить французам страх, чтобы добиться их сплочения. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250714/frantsiya-2029036545.html
https://ria.ru/20250713/makron-2028911479.html
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в мире, франция, россия, москва, эммануэль макрон, нато
В мире, Франция, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, НАТО
Во Франции отреагировали на слова главы генштаба о российской угрозе

Депутат Шеню: слова главы генштаба ВС Франции о России необоснованны

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Слова главы генштаба ВС Франции генерала Тьерри Буркхарда о том, что Россия выбрала Францию в качестве главного противника в Европе, необоснованны, президент Франции Эммануэль Макрон их использует для поддержания паранойи среди населения, считает французский депутат парламента от правой партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню.
"Я думаю, что эти слова (главы генштаба ВС Франции - ред.) не были, очевидно, проверены и, вероятно, служат тому, чтобы подпитывать паранойю, в которой Эммануэль Марон хочет нас оставить колебаться", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Во Франции резко осадили Макрона после выпада в адрес России
Вчера, 15:41
По его словам, Макрон пытается внушить французам страх, чтобы добиться их сплочения.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Во Франции раскрыли, какой приказ Макрон отдал главе Генштаба из-за России
13 июля, 23:11
 
В миреФранцияРоссияМоскваЭммануэль МакронНАТО
 
 
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