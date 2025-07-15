https://ria.ru/20250715/frantsija-2029131614.html

Франция предрекла Европе масштабный конфликт к 2030 году

Франция предрекла Европе масштабный конфликт к 2030 году - РИА Новости, 15.07.2025

Франция предрекла Европе масштабный конфликт к 2030 году

Французские власти считают возможным возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, в который может быть вовлечена Франция, а также ее союзники,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:11:00+03:00

2025-07-15T01:11:00+03:00

2025-07-15T01:11:00+03:00

россия

европа

франция

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Французские власти считают возможным возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, в который может быть вовлечена Франция, а также ее союзники, говорится в "Стратегическом национальном обзоре" (RNS) страны за 2025 год. "Теперь ясно, что мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году, а наша территория в то же время может подвергнуться массированным гибридным атакам", - говорится в документе на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции. В обзоре часто встречаются утверждения о "российской угрозе". Слова "Россия", "российский" и "Москва" упоминаются в документе в сумме более 80 раз. В частности, утверждается, что якобы присутствует возможность "агрессии" со стороны России в отношении Европы в течение трех-пяти лет. При этом французские власти считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях России в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО. Доказательства этим утверждениям в документе не приводятся. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

https://ria.ru/20250714/frantsiya-2029036545.html

россия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, франция, владимир путин, такер карлсон, нато