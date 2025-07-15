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Цыганов и Федулова вернутся на экраны в продолжении фильма "Питер FM"

Цыганов и Федулова вернутся на экраны в продолжении фильма "Питер FM" - РИА Новости, 15.07.2025

Цыганов и Федулова вернутся на экраны в продолжении фильма "Питер FM"

Исполнители главных ролей в фильме 2006 года "Питер FM" Евгений Цыганов и Екатерина Федулова вернутся на экраны в продолжении истории под названием "Питер,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:46:00+03:00

2025-07-15T19:46:00+03:00

2025-07-15T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Исполнители главных ролей в фильме 2006 года "Питер FM" Евгений Цыганов и Екатерина Федулова вернутся на экраны в продолжении истории под названием "Питер, любовь моя", сообщила режиссер сиквела Полина Кондратьева. "К нашей радости всеми любимые Евгений Цыганов, Екатерина Федулова, Ирина Рахманова вернутся на экраны, и мы наконец-то сможем узнать, что же произошло с героями, которые так полюбились нам в 2006 году", - рассказала она на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. По ее словам, фильм будет снят в эстетике поэтического реализма, а Петербург станет одним из героев, полноценным участником истории. Создатели пообещали сохранить атмосферу первого фильма, передать идейную составляющую и "сохранить преемственность". При этом режиссер отметила, что для нее важно передать картину настоящего времени. "Герои "Питер FM" были вне зоны доступа из-за реалий того времени, из-за нестабильной дорогой мобильной связи, из-за нарастающего темпа жизни - то есть, проблема дискоммуникации была скорее техническая. Сейчас же, что мы наблюдаем? У нас нет проблем со связью, мы можем узнать все, что угодно, о ком угодно за три клика, взяв телефон, поехать куда угодно в любой момент времени, но стало ли от этого больше доверительного, душевного общения, теплых разговоров, за которые мы так любим первый фильм?" - отметила Кондратьева. Новый фильм делает фразу "вне зоны доступа" глобальной метафорой. Режиссер добавила, что планирует также передать нужную атмосферу с помощью музыки: если в 2006 году звучание времени было на радио, то сейчас оно будет передаваться через стриминговые сервисы. В свою очередь продюсер Игорь Толстунов напомнил, что "Питер FM" недавно вышел в повторный прокат и показал хороший результат. "Мы пару недель назад выпустили его в повторный прокат сейчас в России и получили любопытную обратную связь: это как-то возбудило соцсети, очень много откликов. В принципе, учитывая формат выпуска, очень неплохие сборы", - отметил он.

https://ria.ru/20250709/kino-2027871565.html

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санкт-петербург, россия, евгений цыганов, игорь толстунов, екатерина федулова, кино, кино и сериалы