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Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле - РИА Новости, 15.07.2025
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Культура
 
17:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/festival-2029289703.html
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле - РИА Новости, 15.07.2025
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле
Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2025
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культура
бельгия
игорь бутман
полина гагарина
мариам мерабова
президентский фонд культурных инициатив
джаз
музыка
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. Концерты фестиваля пройдут на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов. Петербургская филармония - одна из фестивальных площадок, на которой пройдут концерты открытия и закрытия фестиваля, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. На фестивале выступят: Zap Mama (Бельгия), Полина Гагарина, группа Uma2rman, Квартет Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор и многие другие. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Бутмана и правительства Санкт- Петербурга.
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бельгия, игорь бутман, полина гагарина, мариам мерабова , президентский фонд культурных инициатив, джаз, музыка, новости культуры
Культура, Бельгия, Игорь Бутман, Полина Гагарина, Мариам Мерабова , Президентский фонд культурных инициатив, джаз, Музыка, Новости культуры
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле

Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 21 по 27 июля

© Фото : Saint Petersburg Jazz Festival/ВКонтактеБаннер Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля
Баннер Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Saint Petersburg Jazz Festival/ВКонтакте
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
Концерты фестиваля пройдут на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов. Петербургская филармония - одна из фестивальных площадок, на которой пройдут концерты открытия и закрытия фестиваля, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.
На фестивале выступят: Zap Mama (Бельгия), Полина Гагарина, группа Uma2rman, Квартет Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор и многие другие.
Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Бутмана и правительства Санкт- Петербурга.
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КультураБельгияИгорь БутманПолина ГагаринаМариам МерабоваПрезидентский фонд культурных инициативджазМузыкаНовости культуры
 
 
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