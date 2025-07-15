https://ria.ru/20250715/festival-2029289703.html
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле - РИА Новости, 15.07.2025
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле
Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:20:00+03:00
2025-07-15T17:20:00+03:00
2025-07-15T17:20:00+03:00
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игорь бутман
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мариам мерабова
президентский фонд культурных инициатив
джаз
музыка
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. Концерты фестиваля пройдут на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов. Петербургская филармония - одна из фестивальных площадок, на которой пройдут концерты открытия и закрытия фестиваля, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. На фестивале выступят: Zap Mama (Бельгия), Полина Гагарина, группа Uma2rman, Квартет Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор и многие другие. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Бутмана и правительства Санкт- Петербурга.
https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, игорь бутман, полина гагарина, мариам мерабова , президентский фонд культурных инициатив, джаз, музыка, новости культуры
Культура, Бельгия, Игорь Бутман, Полина Гагарина, Мариам Мерабова , Президентский фонд культурных инициатив, джаз, Музыка, Новости культуры
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле
Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 21 по 27 июля