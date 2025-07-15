https://ria.ru/20250715/festival-2029289703.html

Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле

Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле - РИА Новости, 15.07.2025

Второй Петербургский джазовый фестиваль пройдет в июле

Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:20:00+03:00

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культура

бельгия

игорь бутман

полина гагарина

мариам мерабова

президентский фонд культурных инициатив

джаз

музыка

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Второй Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. Концерты фестиваля пройдут на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов. Петербургская филармония - одна из фестивальных площадок, на которой пройдут концерты открытия и закрытия фестиваля, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. На фестивале выступят: Zap Mama (Бельгия), Полина Гагарина, группа Uma2rman, Квартет Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор и многие другие. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Бутмана и правительства Санкт- Петербурга.

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бельгия, игорь бутман, полина гагарина, мариам мерабова , президентский фонд культурных инициатив, джаз, музыка, новости культуры