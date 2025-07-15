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Жюри из 42 стран примут участие в фестивале рекламы Red Apple

Жюри из 42 стран примут участие в фестивале рекламы Red Apple - РИА Новости, 15.07.2025

Жюри из 42 стран примут участие в фестивале рекламы Red Apple

Жюри из 42 стран примут участие в 2025 году в 35-м сезоне фестиваля рекламы Red Apple. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Жюри из 42 стран примут участие в 2025 году в 35-м сезоне фестиваля рекламы Red Apple.Состав жюри фестиваля становится масштабнее с каждым годом. Среди них - Германия, Швейцария, Китай, Япония, Южная Корея, ОАЭ, США, Венгрия, Сингапур, Бразилия, Мексика, Аргентина, Индия, Турция и другие. Международные эксперты привносят свежие идеи и делятся опытом, что способствует развитию креативной индустрии не только в России, но и за рубежом.Оценка работ будет проходить на высоком уровне. Члены жюри фестиваля сами многократно становились победителями престижных международных конкурсов — в арсенале экспертов суммарно 375 "Каннских львов".Фестиваль традиционно оценивает проекты в четырех блоках: "Креатив", "Маркетинг", "Медиа" и "Молодые креаторы". Каждый блок курируют эксперты с собственным взглядом на креатив, эффективные стратегии и индустриальные стандарты.Председатель блока жюри "Креатив" поделился своими ожиданиями от кейсов нового сезона."Каждый фестиваль — это креативность, смелость и время, чтобы поднять планку для индустрии. Это уникальный шанс отметить яркие идеи, которые бросают вызов статус-кво и открывают новый взгляд на привычные вещи. Я надеюсь, что в этом сезоне мы с коллегами сможем получить настоящее удовольствие от обсуждения работ и увидим те идеи, которые вызовут чувство благоговения и зависти — такие, которые напомнят нам, почему мы любим то, чем занимаемся. Я действительно польщен возможностью открывать лучшее в русском креативе", - отметил председатель жюри блока "Креатив" Хуан Пабло Альварес из Чили.В маркетинговом блоке особое внимание уделяется не только креативным идеям, но и стратегическому подходу, эффективным, нестандартным решениям. Такой фокус на глубоком анализе и четкой постановке задач позволяет менять рынок и поднимать стандарты индустрии."Первое, на что я обращаю внимание в любом проекте — это проблема, которую мы решаем. Если она не четко определена, все остальное — просто шум. Невозможно разработать осмысленное решение, если вы не знаете, какие задачи вы ставите перед собой. Я трачу время на то, чтобы сначала разобраться, потому что ясность проблемы формирует ясность решения. Часто масштаб возможностей напрямую связан с масштабом и точностью проблемы", - отметил председатель блока жюри "Маркетинг" Ума Рудд Чиа из Сингапура.Ключевой акцент в блоке "Медиа" — на результатах. Перед жюри стоит непростая задача — оценивать работы максимально объективно. Председатель жюри этого блока Алессандро Сабини из Италии отмечает, что труднее всего дается руководствоваться не личными предпочтениями или стандартами своей страны, а силой концепции и качеством реализации идеи."Самое сложное в работе в жюри — это отбросить личный вкус и сосредоточиться исключительно на силе, актуальности и исполнении идеи. Как присяжные, мы несем ответственность за признание работы, которая не только отличается креативностью, но и двигает индустрию вперед. Это вызов — найти баланс между объективностью и интуицией, но это то, что делает процесс таким полезным", - отметил он.Блок "Молодые креаторы" на Red Apple — это шанс для начинающих креаторов представить свои идеи на международном рынке, получить честную оценку от лидеров индустрии и посоревноваться с коллегами. Молодые специалисты могут получить важный для построения карьеры и профессионального роста опыт."Участие в таком фестивале, как Red Apple, дает молодым креаторам уникальный шанс проверить свои идеи на мировой арене, получить признание в индустрии и получить честную обратную связь. Помимо наград, это реальная критика, креативные стандарты и вдохновение сверстников, которые помогают расти. Это не только о признании, это также о трансформации, такой, которая формирует карьерный путь", - отметил председатель жюри блока Кайоде Олову из Нигерии.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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